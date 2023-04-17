Alanyaspor ile Galatasaray 14. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Konyaspor'a yenildikten sonra ligdeki galibiyet serisi sona eren Galatasaray, daha sonra oynadığı Adana Demirspor ve Kayserispor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçıyla birlikte seriyi devam ettirip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 14. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 27 golüne, Akdeniz ekibi 16 golle cevap verdi.

İki ekip bu sezon daha önce Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Lig müsabakası 2-2 berabere sona ererken, kupada ise 2-1'lik skorla tur atlayan taraf sarı-kırmızılı takım oldu.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Cimbom son olarak dış sahada Konyaspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un takımı, 12 maçta da kalesini gole kapadı.

Aslani ayrıca attığı 60 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk ile Ersun Yanal 7. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Yanal ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başındaydı. Bu müsabakalarda Ersun Yanal'ın takımları 3, Okan Buruk'un ekipleri de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.