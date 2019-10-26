Alanyaspor taraftarlarından PÖH'e moral ziyareti

Alanyaspor'un Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e giden taraftarlar, Kilis Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'ne moral ziyaretinde bulundu.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda görev yapan özel harekat polisleri ile sohbet eden Yörükler Grubu adına, grup lideri Hilmi Güney ve Norveçli taraftar Charlotte Erga, şube amirine Alanyaspor forması hediye etti.

Kilis PÖH Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Şimşekler Grubu lideri Fatih Aslan ve üyeleri ise Suriye sınırında 'Bir ölür, bin diriliriz' yazan pankart açarak, asker ve polisimize destek mesajı verdi.