İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor yine çeyrek finalde Galatasaray'ı eledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor, geçtiğimiz sezon da bu turda sarı-kırmızılıları elemeyi başarmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Galatasaray'ı eleyen Alanyaspor, geçtiğimiz sezon da bu turda sarı-kırmızılıları elemeyi başarmıştı.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İki takım geçtiğimiz sezon da kupada çeyrek finalde karşılaşmıştı. Turuncu-yeşilliler ilk maçı evinde 2-0 kazanıp, deplasmanda ise 3-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen ekip olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.