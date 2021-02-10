Alanyaspor yine çeyrek finalde Galatasaray'ı eledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Galatasaray'ı eleyen Alanyaspor, geçtiğimiz sezon da bu turda sarı-kırmızılıları elemeyi başarmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İki takım geçtiğimiz sezon da kupada çeyrek finalde karşılaşmıştı. Turuncu-yeşilliler ilk maçı evinde 2-0 kazanıp, deplasmanda ise 3-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen ekip olmuştu.