İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor'un genç yıldızı Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'a emanet

Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Yakmaz, danışman Metin Kaya İrfan Tarhan ile anlaşmaya vardı.

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Yakmaz, danışman Metin Kaya İrfan Tarhan ile anlaşmaya vardı.


Bursa Arabayatağıspor'dan Alanyaspor'a transfer olan ve geçtiğimiz günlerde de Aytemiz Alanyaspor'da profesyonel sözleşmeye imza atan genç futbolcu Kazım Yakmaz, menajer Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan ile anlaşma sağladı. Daha önce ismi Avrupa kulüpleri ile sık sık gündeme gelen Kazım Yakmaz'ın danışmanlığını Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'ın üstleneceği öğrenildi.


19 yaşındaki başarılı oyuncu, daha önce Alanyaspor U19 ve U21 takımlarında gösterdiği performans ile dikkat çekmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.