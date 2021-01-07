Albayrak Holding Microsoft'a 1,5 milyon dolarlık dava açtı

Albayrak Holding, kurumsal kaynak planlama sistemi hizmeti aldığı Microsoft'a bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği ve üretim sürecinde yaşanan kesintiler nedeniyle 1,5 milyon dolar tazminat davası açtı.

Albayrak Holding, üretim sisteminde yaşanan kesintiler nedeniyle zarara uğramaları ve bulut sistemi kullanmayı mecbur kıldığı gerekçesiyle kurumsal kaynak planlama hizmeti aldığı Microsoft'a 1,5 milyon dolar tazminat davası açtı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, global yazılım firmalarına karşı mücadelenin temelini attıklarını söyleyerek “Şirketlerde genelde Microsoft ürünleri kullanılıyor. Şirketlerin ihtiyacına göre bu ürünler kurgulanıyor. Kurgulayan firmalar genelde yerli firmalar ama temelindeki yazılımlar Microsoft Global'in ürünleri. Microsoft bu ürünleri çok yüksek miktarlarda milyonlarca dolara Türk firmalarına ve dünyanın her yerine satıyor. Sorunlar çıktığı zaman Microsoft ‘bunlar beni ilgilendirmez', ‘sorunlarla ilgili benim sorumluluğum sadece 5 dolardan ibaret' şeklinde insan aklıyla dalga geçer gibi sorumluluk sınırlamaları getiriyor. Tebligat yapmak istediğiniz zaman ya da hukuki mücadele başlatmak istediğinizde Türkiye'de Microsoft Türkiye isminde bir firma olmasına rağmen, muhatabın Amerika olduğunu söylüyor” şeklinde konuştu.

Global firmaların artık sorumluluktan kaçamayacağını söyleyen avukat Karcıoğlu “Buradaki esas sorun şu, Microsoft yapmış olduğu ürünlerde 2 türlü ürün satıyor. Birincisi buluta yükleme. Burada buluttan bahsedilen yurt dışında bu kişisel verileri şirketin stratejik verileri yani bir şirketin gizli bilgilerinin hepsini buluta yükle güvenliğini ben sağlarım diyor Microsoft. Bir gün ambargo olduğunda ya da ilişkiler gerildiğinde bu verilerin nereye gideceği, kimin tarafından kullanılacağı belli değil. Albayrak Grubu olarak bizim burada milli bir duruşumuz var. Biz diyoruz ki ürünlerimiz burada kalsın, Türk vatandaşlarının kişisel verileri burada kalsın istiyoruz. Bu noktada Microsoft bize bir ürün sattı. Daha sonra bu ürünün uygulamasında teknik aksaklıklar çıktığını fark ettik. Sonra fark ettik ki Microsoft bunu bilinçli olarak yapıyor. Anladığım kadarıyla onların esas isteği teknik aksaklıkları bahane ederek kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını sağlamak. Biz buna karşı holding bünyesindeki şirketlerimizin 10 milyonlarca uğradığı zararı tazmin amaçlı bugün 1,5 milyon dolarlık bir dava açıyoruz ve bunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.