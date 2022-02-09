Albayrak Medya “Great Place to Work Sertifikası” almaya hak kazandı

Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Albayrak Medya, çalışanlarının çok yüksek oranda “Harika İşyeri” oylarıyla “Great Place to Work Sertifikası” almaya hak kazandı. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında önemli çalışmalar ortaya koyan Albayrak Medya böylelikle yeni bir başarıya daha imza attı.

Albayrak Medya, çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü alanında hayata geçirdiği projelerle ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 30 yılı aşkın süredir 5 kıtada, 60'tan fazla ülkede kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü program çerçevesinde Albayrak Medya Grubu, “güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu” başlıkları üzerinden, çalışanlarının verdiği yüksek oylarla (yüzde 81) “Harika İş Yeri” kriterlerini sağladı ve Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu.

Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Albayrak Medya; Yeni Şafak, TVNET, GZT, yenisafak.com, Ketebe Yayınları, Birlikte Dağıtım ve Albayrak Medya Satış Pazarlama çalışanlarının değerlendirmeleri ve anket sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda, dünya çapında bilinirliğe ve güvenilirliğe sahip olan “Great Place to Work Sertifikası”nı almaya hak kazandı.

“Önce insan anlayışıyla hareket ediyoruz”

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat sertifikayla ilgili olarak, “Kurum olarak önce insan anlayışıyla hareket ediyoruz ve insan kaynağına yaptığımız yatırımların sonuçlarını böyle güzel çalışmalarla görmek bizi gururlandırıyor. Çatımız altında olan Yeni Şafak'tan TVNET'e, GZT'den Ketebe Yayınları'na, Birlikte Dağıtım'dan Albayrak Medya Satış Pazarlama birimine kadar birçok çalışma arkadaşımızın oylarıyla aldığımız ‘Great Place to Work Sertifikası', işimize verdiğimiz emeğin karşılık bulduğunu gösteriyor” dedi.

Bolat, “Albayrak Grubu çatısı altında inşaat, sanayi, hizmet, lojistik, turizm ve medya sektörlerinde hizmet veren şirketlerimiz mevcut. Hem ülkemiz topraklarının birçok şehrine, hem de ülke sınırları dışına taşan çalışmalarımızla insanı ve üretimi öncelik noktamız yapıyoruz. Biz bu topraklarda ve ulaşabildiğimiz coğrafyalarda üretimi destekleyerek, başta ülke ekonomimize katkı sağlama, aynı zamanda da kendi insanımıza ve gönül coğrafyamızdaki diğer insanlara yatırım yapma arzusundayız” açıklamasında bulundu. Ömer Bolat, ödülü tüm yönetim ve çalışma arkadaşlarının ortak emeklerinin bir karşılığı olarak aldıklarını sözlerine ekledi.

“Yaptığımız çalışmalar ve oluşturduğumuz kurum kültürü, çalışma arkadaşlarımız tarafından teveccühle karşılandı”

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk de;

“Bugüne kadar tüm kurumlarımızda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ederek, sahip olduğumuz insan kaynağına yatırım yapmayı önemsedik. Bugün aldığımız bu başarılı netice, yaptığımız çalışmaların ve oluşturduğumuz kurum kültürünün bir tezahürüdür. Anket neticeleri, gayretlerimizin çalışma arkadaşlarımız tarafından teveccühle karşılandığını bize göstermiş oldu. Her bir çalışma arkadaşımızın, mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli. Çalışma arkadaşlarımızın göstermiş olduğu teveccühleri ve oluşturduğumuz bu güzel iklimi koruyabilmek adına çalışmalarımızı artırarak ve kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.