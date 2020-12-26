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Albayrak, Terim ve Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.


Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarında ziyarette bulundu. Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdurrahim Albayrak, "Değerli futbol insani Özkan Sümer'in kabrini Fatih hocam ve Levent hocam ile birlikte ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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