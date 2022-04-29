Albayraklar Sitesi'nde mutlu sona az kaldı

Eski adıyla Albayraklar, yeni adıyla Şehr-i Bağcılar'da sona gelindi. İnşaat alanını ziyaret eden ve çalışmaları yerinde gören Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Eylül ayında vatandaşlarımız evlerine kavuşacak. Çocuklarımızın geleceği ve gelişimi için doğru bir proje oldu” dedi.

Güvenilir, depreme dayanıklı, yaşanılabilir ve yeşil bir dönüşümden yana olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede değişimin yaşandığı noktaları gezip incelemelerde bulunuyor. Özdemir'in ilk durağı, Demirkapı Mahallesi'ndeki eski adıyla Albayraklar Sitesi oldu. Kendisi de inşaat mühendisi olan Özdemir'e birim amirleri de eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Özdemir, yeni adıyla Şehr-i Bağcılar Sitesi'nde sevindirici gelişmelerin olduğunu belirtti.

Çocukların geleceği için doğru bir proje

Sürecin sonuna gelindiğini söyleyen Özdemir, “1.5 yıl önce TOKİ'yle başlayan süreç nihayete ermek üzere. Son noktaya gelindiği için çok mutluyuz. Eylül ayında vatandaşlarımız evlerine kavuşacak. Çocuklarımızın geleceği ve gelişimi için doğru bir proje oldu. Çocuklarımız böylesine ferah bir siteden okullarına gidecekler. Bu vesileyle dönüşüm sağlanabilecek yerdeki vatandaşlarımızı da el birliğiyle yeni dönüşüm yerleri oluşturması açısından sürece katılımlarını bekliyoruz” dedi.

Demirkapı Mahallesi'nde 29 bin metrekarelik alana inşa edilen Şehr-i Bağcılar'da yıkılan 26 blokta 716 daire yerine; 19 blokta 822 daire ve 25 işyeri inşa ediliyor. Projede 850 araçlık otopark da yer alıyor.