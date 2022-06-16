Albert Park pisti, 2035 yılına kadar F1 takviminde

Formula 1, Avustralya Albert Park’ta gerçekleştirilen F1 yarışlarıyla ilgili sözleşmenin 2035 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Formula 1, Avustralya Albert Park'ta gerçekleştirilen F1 yarışlarıyla ilgili sözleşmenin 2035 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Formula 1 yönetimi, Avustralya'nın Melbourne şehrinde yer alan Albert Park pisti ile olan anlaşmanın 2035 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Melbourne ve Albert Park pistinin 2035'e kadar Formula 1 takviminde yer almaya devam edeceğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Yarış her zaman taraftarların ve sürücülerin favorisi olmuştur. Melbourne, sporumuz için mükemmel ve inanılmaz bir uluslararası şehirdir” dedi.