Alçı sektöründe dev birleşme

Dalsan Alçı ile sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde önde gelen firmalardan Saint-Gobain Rigips Alçı güçlerini birleştirdi.

İki firma arasında imzalanan ortaklık anlaşması, Rekabet Kurulu izin sürecinin tamamlanmasıyla resmiyet kazandı. Bu ortaklık ile inşaat sektöründe, Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak önemli bir yabancı yatırım gerçekleşmiş oldu. Bu birleşme ile toplam 5 tesiste yaklaşık 100 milyon metrekare alçı levha, 2 milyon tondan fazla paketlenmiş veya silo ile sevk edilebilen yapı malzemeleri ile 50 milyon metrenin üzerinde kuru duvar sistem profili üretilmesi hedefleniyor. Bu çözümler bir taraftan yurt içinde artan talebi karşılarken diğer taraftan da sektör ihracatını artırıp ülke ekonomisine katma değer sağlayacak. Oluşan güç birliğinin yakın coğrafyalarda da sürmesi hedefleniyor.