Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevi için 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Milano'dan kalkan uçakla özel uçakla İstanbul'a gelen Djordjevic'i, takım Cenk Renda karşıladı. Tecrübeli başantrenör daha sonra dinlenmek için oteline hareket etti.