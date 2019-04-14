Aleksander Ceferin'den TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye ziyaret

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli'yi Riva'da ziyaret etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic yer aldı.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Riva'da ağırladığı Aleksander Ceferin'e günün anısına plaket takdim etti. Ayrıca Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic tarafından TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'a hediye takdiminde bulunuldu.