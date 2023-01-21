Aleksic, Süper Lig'de 5. golü

Kasımpaşa karşısında takımının beraberlik golünü atan Daniel Aleksic, bu sezon Süper Lig'de 5. kez fileleri havalandırmış oldu.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 48. dakikasında turuncu-lacivertli takıma beraberliği getiren Daniel Aleksic, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti. Daha önce 1. haftada Kasımpaşa ağlarını havalandıran Aleksic, 13. haftada ise Hatayspor'a 1 gol kaydetti. 15. haftada Ümraniyespor kalesini de boş geçmeyen Sırp futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da takımına bir gol ile katkı verdi. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa deplasmanında gol atan Aleksic, bu sezon turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 11'de başladığı 9. maçında 5. golüne imza attı.

31 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa karşısında 80 dakika sahada kalırken, yerini Mesut Özil'e bıraktı.

Başakşehir, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.