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Aleksic ve Gulbrandsen ilk gollerini attı

Medipol Başakşehir’in sezon başında kadrosuna kattığı Danijel Aleksic ve Fredrik Gulbrandsen, turuncu-lacivertli forma ile resmi maçlardaki ilk gollerini Çaykur Rizespor’a karşı attı.

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Danijel Aleksic ve Fredrik Gulbrandsen, turuncu-lacivertli forma ile resmi maçlardaki ilk gollerini Çaykur Rizespor'a karşı attı.


Süper Lig'in 6. haftasında M.Başakşehir, sahasında Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin sezon başında Al Ahli'den kadrosuna kattığı Aleksic ile Salzburg'dan transfer edilen Gulbrandsen, bu maçla birlikte turuncu-lacivertli forma ile resmi maçlardaki ilk gollerini kaydetmiş oldu.



Aleksic'den 2 gol, 1 asist


Daha önce Başakşehir'le ligde Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş'a karşı mücadele eden ancak gol yada asist üretemeyen Danijel Aleksic, Ç.Rizespor karşılaşmasında ise adeta yıldızlaştı. 18. ve 73. dakikalarda ağları sarsan Sırp futbolcu, Gulbrandsen'in golünde de asiste imza attı.



Gulbrandsen siftah yaptı


Başakşehir'in Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen de siftah yaptı. Turuncu-lacivertlilerle 3'ü lig, 3'ü de Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 6 resmi müsabakada görev alan 27 yaşındaki oyuncu, maçın 33. dakikasında kendisinin ilk, takımının ise ikinci golünü kaydeden isim oldu.

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