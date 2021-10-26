“Alerjik çocuklar koronavirüs aşısı olabilir”

Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Besin alerjisi, arı alerjisi, alerjik egzaması, akar, polen, kedi, küf alerjisi olan hastalarımız koronavirüs aşısı olabilirler. COVID-19 aşılarında yumurta bazlı içerik olmadığından yumurta alerjili hastalarımız aşı olabilir. Laktasifler, mide ilaçları ve depo steroidler gibi birden fazla grupta ilaç alerjisi olan ve ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşıdan önce alerji uzmanlarınca PEG alerjisi olup olmadığı değerlendirilmelidir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümünden Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, alerjik çocuklarda doktor kontrolünde koronavirüs aşı yapılmasını tavsiye etti. Dr. Nacaroğlu, “Genel olarak bugüne kadar yapılan tüm aşılara bağlı ağır alerjik reaksiyonlar oldukça nadirdir ve 1 milyonda 1,3 olarak bildirilmiştir. Covid aşının daha geniş kitlelere uygulanması ile ağır alerjik reaksiyon sıklığı çalışmalarda bir milyon dozda 4,7 olarak belirtilmiştir. Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 aşısında bir milyon dozda 11,1 oranında ağır alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar, aşının kendisinden ve antijen içeriğinde ziyade daha çok içindeki koruyucu maddelerden veya üretim aşamasında kullanılan proteinlerden kaynaklanmaktadır. BioNTech-Pfizer aşılarından sonra görülen alerjik reaksiyonlar, pek çok ilacın da içinde bulunan katkı maddelerinden Polietilen glikol (PEG) ve Polisorbat 80 ile ilişkilendirilmiştir” dedi.

“İlaç alerjisi olan ve ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşıdan önce alerji uzmanlarınca PEG alerjisi olup olmadığı değerlendirilmelidir”

Alerjik astım, alerjik bronşit ve alerjik nezlesi olan hastalarda özel bir risk bulunmadığına değinen Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: “Besin alerjisi, arı alerjisi, alerjik egzaması, akar, polen, kedi, küf alerjisi olan hastalarımız aşı olabilirler. COVID-19 aşılarında yumurta bazlı içerik olmadığından yumurta alerjili hastalarımız aşı olabilir. Ürtiker ve herediter anjioödem hastalarımız için özel bir risk bildirilmemiştir. Alerjen immünoterapi yapılan hastalarımız aşı olabilirler. Belirli bir grup ilaca alerjisi olanlar ve geçmişte ilaçlarla ağır alerjik reaksiyon geçirmemiş olan kişiler normal aşılama programına girebilirler. Örneğin; penisilin, ağrı kesici alerjisi bulunan bir hastamız BioNTech aşısı olabilir. Laktasifler, mide ilaçları ve depo steroidler gibi birden fazla grupta ilaç alerjisi olan ve ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşıdan önce alerji uzmanlarınca PEG alerjisi olup olmadığı değerlendirilmelidir.

“En az 30 dakika hastanede beklenilmeli”

Dr. Nacaroğlu, koronavirüs aşısı yapılmaması gereken durumları ise şu şekilde açıkladı: “Bir aşıya karşı ilk uygulamada çok şiddetli, anafilaksi olarak tanımlanan alerjik reaksiyonlar gelişmişse aynı aşı tekrar uygulanmamalıdır. Bir kişinin aşı maddesine karşı bilinen bir alerjisi öyküsü varsa, o kişiye o aşıyı yaptırmaması tavsiye edilir. Örneğin aşı içeriğinde bulunan Polietilen glikol ile anafilaksi gibi ağır alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalara aşı uygulanmamalıdır. Neredeyse aşı sonrası bildirilen tüm şiddetli alerjik reaksiyonlar, aşı uygulamasından sonraki 30 dakika içinde olmaktadır. Bu yüzden, tüm dünyada önerilen aşılama sonrası alerjik bireylerin en az 30 dakika süre ile beklemesi önerilmektedir. Alerjik çocuklarda da önerimiz, aşının mutlaka acil müdahale imkanları olan sağlık kuruluşlarında yapılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleridir. Hiçbir hastamız alerjisi nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin. Mutlaka hekimlerine danışarak önerilen şekilde aşılarını yaptırsınlar.”