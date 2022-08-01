Alevler içinde kalan aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar

Küçükçekmece'de, caddede park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederken, aracın kundaklama şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde olan araç birden yanmaya başladı. Aracın alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar binadan inip yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri aracın yakılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.