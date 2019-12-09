Alex: “Fenerbahçe'ye dönme kararını ben veremem”

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, saçlarının dökülmesini önlemek adına PRP yaptırtmak için saç ekim uzmanı Dr. Emrah Cınık'la bir araya geldi. Dr. Emrah Cınık, Alex'in yalnızca Fenerbahçeliler tarafından değil tüm Türkiye tarafından sevildiğini ifade etti. Antrenörlük kursu alan Alex, Fenerbahçe'ye ne zaman döneceğiyle ilgili soruya ise, “Bu kararı ben veremem” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tarihine geçen isimlerden olan ve Kadıköy'e heykeli dikilen Brezilyalı yıldız Alex de Souza, Fulya'da bulunan Cınık Kliniği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saçlarını korumak için PRP yaptıracağını söyleyen ve saç ekimi konusunda uzman olan Dr. Emrah Cınık'la birlikte Cınık Kliniği saç ekim merkezine gelen Alex de Souza, samimi açıklamalar yaptı. Alex'le birlikte, Brezilya'nın en ünlü komedyenlerinden birisi olan Diogo Portgual da, saç ekimi yaptırmak için İstanbul'a geldi ve basın toplantısında yer aldı. Dr. Emrah Cınık toplantıda Alex'e üzerinde ismi yazılı olan 10 numaralı A Milli Takım forması hediye ederken, Alex de Souza ve Diogo Portugal ise, Dr. Emrah Cınık'a Coritiba forması hediye etti.

Dr. Emrah Cınık: “Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türkiye için önemli bir oyuncu”

Alex'in saç bakımı için geldiğini söyleyen saç ekim uzmanı Dr. Emrah Cınık, “Kendisi Türk futbolunun ve dünya futbolunun en büyük isimlerinden birisi. Bugün buraya kendisi, saç tedavisi için geldi. Mevcut saçlarını korumak için PRP tedavisi uygulayacağız. Diogo Portugal, Brezilya'da çok ünlü bir komedyen. Örnek vermek gerekirse Cem Yılmaz'la eşdeğer diyebiliriz. Kendisi Alex'in tavsiyesiyle buraya geldi. Ülke olarak saç ekiminde dünyanın en iyisiyiz. Çok iyi kliniklerimiz var. Dünyanın birçok yerinden hastalarımız geliyor. Sektörün bir takım sıkıntıları var. Yönetmelikle ilgili bazı karışıklıklar var. Hükümetimiz sağlık turizmine destek veriyor. Alex sadece Fenerbahçe taraftarının değil herkesin sevdiği bir isim. Ben Galatasaraylıyım, iyi bir Galatasaraylıyım. Ama her zaman saygı duydum Alex'e” ifadelerini kullandı.

Portugal: “Buraya gelmeyen, Alex'in nasıl sevildiğini bilmez”

Tuttuğu takım ve yaşadığı şehir olan Coritiba'nın formasını getirdiğini belirterek sözlerine başlayan ünlü komedyen Diogo Portugal, “Kendi takımım ve yaşadığım şehir olan Coritiba takımının forması yanımda. Benim şehrim, Alex gibi bir yeteneği ortaya çıkardı. Alex orada yetişti. Ben de doktorumuzun ismini yazdırdım ve Alex'in de imzasını attık formaya. Doktor Emrah beyle muhabbetimiz sırasında kendi hikayemi anlatmaya başladım ve kellik hikayemin çok eskiye dayandığını söyledim. Benim kel kaldığım zaman, aslında saç ekimi, bihaber olduğumuz bir durumdu. Birkaç kez de denedim ama çok da başarılı olamadım. Çok işe yaramadı. Aslında o zamanlar teknoloji daha farklıydı. Arkadan kesip üzerine yapıştırıyorlardı. Ama kiminle konuştuysam, ‘Çok denemişsin ve saç ekimi imkanın kalmamış' diye söylediler. Daha sonra doktorumuzla konuşunca bir ihtimal daha olduğunu, sakaldan ya da vücudun diğer yerlerinden alınan köklerle bunun mümkün olduğunu söyledi ve bu da benim için heyecan verici bir durum oldu. Bu konuda da iyimserim. İyi ve sağlam ellerde olduğuma eminim. Brezilya halkına şunu söylemek istiyorum, burada olmadan, insanların Alex'e olan sevgisini bilemezler. Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev alır” açıklamasını yaptı.

Alex: “Brezilya-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek adına önemli”

Dr. Emrah Cınık ve Diogo'ya başarılar dileyerek sözlerine başlayan Alex de Souza, “Umarım başarılı olurlar. Emrah beyin daveti için de teşekkür ediyorum. Tekrar İstanbul'a gelme fırsatım oldu. Aslında insanların böyle bir ihtiyacı olduğunun hepimiz farkındayız. Türkiye bu konuda çok ileri seviyede. Brezilya'da bunun ihtiyacını hisseden ve uzmanları arayan insanlar var. Brezilya-Türkiye arasında iş ilişkilerini güçlendirmek ve insanların bilinçlenmesini sağlamak adına iyi bir işbirliği olduğunu düşünüyorum” dedi. Daha önce formasını giydiği Cruzeiro'nun küme düşmesiyle ilgili konuşan Alex, “Benim desteğim her zaman, daha önceden oynadığım takımlara var. Benim yaşadığım şehirden 1500 KM uzaklıkta Cruzeiro ama yine de üzüntümü sunuyorum. Dün gece desteğim onlarla birlikteydi ama maalesef futbolda bu durum var. Cruzeiro alt lige düştü ama Coritiba tekrar 1. Lig'e çıktı” diye konuştu. Fenerbahçe'yle ilgili olarak söyleyeceklerinin çok kısıtlı olduğunu da ifade eden Alex, “Brezilya'da sadece skorları takip ediyorum. Antrenmanları, haberleri ve maçları gün gün takip edemiyorum. Ama Fenerbahçe büyüklüğündeki bir kulübün hedefi her zaman şampiyonluk olur. Planlarımda bir değişiklik olmazsa, 2021'in ortasına doğru teknik direktörlükle ilgili bütün belgelerimi tamamlamış olacağım ve bu konuda hazır olacağım” açıklamasını yaptı.

“Bunun kararını ben değil, yetkililer verir”

Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Alex, “Aslında biraz komik buluyorum bu soruları, çünkü Fenerbahçe'nin şu anda bir teknik direktörü ve başkanı var. Ben Alex olarak kendimi Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma transfer edemiyorum. Bunları karar veren kişilerin bu kararları alması lazım. Futbol kariyerimi bitirdikten sonra, sahalardan kaynaklı yıpranmışlığı gidermek adına ailemle vakit geçirmek istemiştim. Teknik direktörlük de zamanla bakacağım bir olaydı. Bu da şu anda benim için sıcak bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Bunun için bir süreç var ve bunu işletiyorum. Ben ‘geliyorum' dediğim zaman tabii ki Fenerbahçe'ye gelemeyeceğim. Bu takdir edilirse, o zaman konuşulur. Emre hala aktif oynuyor. Milli takımı Euro 2020'ye taşıdı. Volkan teknik ekiple çalışıyor. Ben kurslarıma devam edeceğim ve belgelerimi alacağım. Sonrasına bakacağız. Şu anda 2021'e kadar diplomamı alıp, kurslarımı tamamlayıp ve yapmam gerekenleri yapıp sonrasına bakmak istiyorum. Benim kendimle ilgili planlarım bu iken, sizler benden daha aceleci davranıp benim yerime planları yapıyorsunuz. Kurslarımı tamamlayıp, benim için zamanın ne göstereceğine bakmak istiyorum” dedi. Fenerbahçe ile bu gelişinde bir temasının olmayacağını da söyleyen Alex, “Bu gelişimde Dr. Emrah beyi ziyarete geldim. Fenerbahçe ile ilgili fazla ziyaretim olmayacak, çok uzun süre de kalmayacağım. Daha sonra da Brezilya'ya döneceğim. Benim Fenerbahçe'yle, başkan Ali Koç'la olan ilişkim sabit. Fırsat buldukça mutlaka fikir alışverişinde bulunuyoruz, Almanya'daki turnuvaya da gittim Fikirlerimi hiçbir zaman esirgemedim. Ancak Fenerbahçe'nin transfer ekibiyle hiçbir bağlantım yok. Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgilenen profesyonelleri var” ifadelerini kullandı.

“Futbolculara haksızlık yapılıyor”

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Falcao'yla ilgili soruyu da yanıtlayan Alex, “Falcao'yu tanımıyorum. Sadece başarılarını ve saha içinde gördüğüm kadarıyla tanıyorum. Ama Fransa'da İspanya'da başarılı olan bir isim. Ancak Galatasaray'a gelen bir oyuncunun Hagi'yle, Fenerbahçe'ye gelen bir oyuncunun da Alex'le karşılaştırılması haksızlık. Biz uzun süre takımlarımızda oynadık ve hikayemiz bitti. Hikayesi yeni başlayan insanları böyle karşılaştırmak çok büyük haksızlık diye düşünüyorum. Karşılaştırma yapmak yanlış olur” diyerek sözlerini tamamladı. Alex, kendisine hediye edilen A Milli Takım formasını giyerek basın mensuplarına poz verdikten sonra sevenleriyle fotoğraf çektirdi.