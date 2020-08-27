İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alex Marquez drone'a meydan okudu

MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu, Red Bull sporcusu Alex Marquez , Avusturya GP’si öncesi drone ile yarıştı.

MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu, Red Bull sporcusu Alex Marquez , Avusturya GP'si öncesi drone ile yarıştı. Keyifli anlara sahne olan yarışta son Moto2 şampiyonu İspanyol pilot drone'a geçit vermedi.


MotoGP takviminin beşinci durak noktası olan Avusturya GP yarışı öncesinde Red Bull Ring enteresan bir yarışa ev sahipliği yaptı. MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu Alex Marquez, drone ile yarıştı. Nefes kesen görüntüler ortaya çıkaran yarışı son Moto2 şampiyonu Marquez kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.