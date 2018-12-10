Alex Telles: "Galip gelmek istiyoruz"

Porto'nun Galatasaray'dan kadrosuna kattığı başarılı savunmacı Alex Telles, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Başarılı futbolcu, "Galip gelmek için elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi.

Porto'nun başarılı futbolcusu Alex Telles, Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. İstanbul'a çok fazla eksik futbolcuyla geldiklerini ifade eden Telles, "Grupta iyi bir pozisyondayız. Gruptaki durumumuzdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanmasıyla gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray forması giyen Alex Telles, yeniden Türkiye'ye gelmesiyle ilgili olarak da, "Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul'da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray'ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum" diye konuştu.