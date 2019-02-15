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Alex yeniden Samandıra'da

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.


Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlemek için gelen sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya geldi.


Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi. Antrenman öncesinde sahaya çıkan Alex de Souza, eski günlerini aratmadı.

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