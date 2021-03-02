Alexandra Ceylan'ın doğum günü hediyeleri kimsesiz çocuklara

Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi boks promotörü seçilen EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan'ın manken eşi Alexandra Ceylan, doğum günü için hediye göndermek isteyen dostlarına bu hediyeleri kimsesiz çocuklara bağışlamalarını rica etti. Dağılan Yugoslavya'nın son güzellik kraliçesi olarak tarihe geçen modacı ve manken Alexandra Ceylan, doğum gününü Dubai'de ailesiyle birlikte kutladı. Almanya'nın yanı sıra İstanbul'da moda tasarımları yaparak podyumlara çıkan Alexandra Ceylan, son dönemlerde ailesiyle birlikte kendilerini yardım organizasyonlarına adadıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğum günüm nedeniyle bana hediye göndermek isteyen dostlarımıza 'beni sevindirmek istiyorsanız kimsesiz çocuklara yardım edin' dedim. Bu fikir onların da çok hoşuna gitti ve sağ olsunlar çeşitli yardımlarda bulundular" dedi.