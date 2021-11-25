Alexandru Cicaldau gol sayısını 4'e çıkardı

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Olimpik Marsilya maçında attığı golle bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Nef Stadyumu'nda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşan Galatasaray'da ilk golü Alexandru Cicaldau kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında sahneye çıkan Cicaldau, Sofiane Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24 yaşındaki futbolcu attığı golle bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. Rumen futbolcu 4 golün 3'ünü Süper Lig'de kaydetti.

Maça 11'de başlayan Alexandru Cicaldau 90 dakika sahada kaldı.