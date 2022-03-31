Alexia Carutasu Türk vatandaşı oldu

com Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta takımında kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 188 cm boyundaki pasör çaprazı, 2024 Ocak ayından itibaren Türk Milli Takımı'nda forma giyebilecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alexia'nın Türk vatandaşlığı alması konusunda çok mutlu olduklarını belirterek, “Alexia şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.