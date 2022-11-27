Esenyurt'ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Hostes olmak isteyen Gökçe'nin tabutuna kırmızı fular konulurken, acılı aile kazaya sebep olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

8 Kasım günü, Esenyurt Haramidere mevkiinde ehliyetsiz ve alkolü sürücü S.H, kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt Mevlana Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Gökçe'nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Gökçe'nin tabutuna hayalini kurduğu hostesliğin simgelerinde kırmızı fular takıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçe'nin cenazesi Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Aleyna Nur Gökçe'nin annesi ise cenaze arabasının ardından ağıtlar yakarak, “Benim canım yandı, bunu bize yaşatanlarında canları yansın” dedi.

“Hostes olmak istiyordu”

Cenaze töreninde konuşan acılı baba Recep Gökçe, ”18 gün yaşam savaşı verdi kızım. Bunu bize yaşatanlara çok büyük cezalar verilsin başka Aleynalar ölmesin. Hayalleri vardı uçmak istiyordu. Hostes olacaktı, İngilizcesi zayıf diye biraz daha çalışıp seneye tekrar sınava girecekti. Baldızımın dükkanının önünde Aleyna'yı öldüren şahıs, 13-14 sene önce 66 yaşındaki bir kadını ezerek öldürmüş. 40 gün cezaevinde yatıp çıkmış. Bu nasıl adalet? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Büyük ceza almasını istiyorum. Gerekirse müebbet hapis cezası alsın kolay yetişmiyor çocuklarımız” diye konuştu.