Aleyna Nur Gökçe'nin ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin önünde genç kıza çarparak ölümüne neden olan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul'da 8 Kasım 2022 tarihinde araç sürücüsü Sezer Hükümdar'ın alışveriş merkezinin önünden yaya olarak geçen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarparak ölümüne neden olduğu iddiası üzerine yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sezer Hükümdar hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler Recep Gökçe, Dilek Çalboğazlı, Hakan Gökçe ve taraf avukatları katıldı.

“Aracın kontrolünü kaybettim”

Tutuklu sanık Sezer Hükümdar savunmasında, gıda üzerine satış pazarlama işinde çalıştığını, sabıkası olduğunu, olay günü aracını bakımdan almaya gittiğini belirtirken, "Akşam dönerken E-5 yan yola girdim. Arkamdan hızla gelen bir BMV bana defalarca selektör yaptı. Yol verip sağa yaklaştım. Rampa aşağıya inerken bir anda frene bastı. Bende ona çarpmamak için aniden frene bastım. Ona çarpmamak için sağ şeride geçtim. Orada da bir minibüs yolcu indiriyordu. Ona da çarpmamak için AVM'nin otopark girişinden girdim. Bu olay nedeniyle 3 kere sağ yaptığım için aracın kontrolünü kaybettim. Güvenlik kulübesiyle karşı karşıya kaldım. Çarpmamak için sola geçtim. Alışveriş merkezine yürüyen yayalar vardı. Onlara da çarpmamak için istinat duvarına yöneldim” dedi.

”Önce ona sonra duvara vurdum”

Sanık Hükümdar beyanında, “Orada da yürüyen 3 kişi vardı. İkisi kaçtı maktul olan kişi kaçamadı. Bir ileri bir geri yapıp karşımda kaldı. Bende önce ona sonra da duvara vurdum. Baktığımda yerde yatıyordu. 112'yi aradım. Kızılay'ın kanbağış aracı geçiyordu. Onlar ilk müdahaleyi yaptılar. Trafik polisleri bana alkolmetre üfletti. 0.40 promil çıktı ben alkol almadığımı söyledim nasıl çıkar diye sordum. Onlarda yasal sınırın altında dedi. 'Yediğinden içtiğinden bile çıkar bu' dedi. Makas attığım iddiası var. Kimseyle yarışmadım, makas da atmadım. Fren basmadığım ve fren izi olmadığı var. 3 şeridi fren yapmadan geçsem takla atardım. Frene bastım ve ABS'nin küt küt sesini duydum. Hızım 70 - 80 km arasındaydı. Aracın hakimiyetini kısmen kaybetmiştim. Ayağım zaten frendeydi. Araç kayma yapıyordu. Olaydan beş ay önce alkollü araç kullandığım için ehliyetim alınmıştı. Alkol düzeyim 1.12 promil çıkmıştı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Gencecik bir insanın ölümüne sebebiyet verdim” şeklinde konuştu.

“Kız kardeşime çarptığı yer yol değil”

Maktulün ağabeyi müşteki Hakan Gökçe beyanında, “Şikayetçiyim. Sonuna kadar kız kardeşimi savunacağım. Sanığın kız kardeşime çarptığı yer yol değil. Yaya yoluydu. Kazanın olmaması için çok sebep vardı. Alkol almasaydı. Ehliyetsiz araba kullanmasaydı. Kardeşim hayatta olurdu. Ambarlı kavşağından kapışa kapışa geliyorlar. 80 km hızla gitse aracı durdururdu. Kulübeye niye vurmadı, gelip kız kardeşime vurdu” dedi.

“40 dakika direniyor”

Maktulün babası müşteki Recep Gökçe beyanında, “Sanık alkolmetreyi üflememek için polislere direniyor. Arkadaşlarını çağırıyor. 3 - 4 tane kahve içiyor, su içiyor. Olaydan yaklaşık 40 dakika geciktiriyor. Trafik polisleri destek ekip çağırdığı için alkolmetreye üflüyor. Şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

“Nefes alıyoruz ama acı çekiyoruz”

Anne Dilek Çalboğazlı beyanında, “Bu katil cani iki kişiyi öldürdü. Benim kızım dikkatliydi. Ne kadar ceza alırsa alsın, sonuçta yiyip içiyor nefes alıyor. Benim kızım toprağın altında, ben her gün gidip kızımın mezar taşını toprağını öpüyorum. Yalnız başıma ev temizliğine giderek büyüttüm. Nefes alıyoruz ama acı çekiyoruz. Hostes olacaktı. Ben yandım, başka anneler yanmasın, başka çocuklar ölmesin bu sanık daha öncede başka bir kişiyi araçla öldürmüş. Ölen kişinin oğlu bizi buldu. Geri geri gelirken kadın dur demiş durmamış kadını ezmiş. Bahanesi de aynam kirliydi görmedim diyor. Bu yaşta iki can aldı. Kızım gideli 102 gün oldu. Bu adama gerekli ceza verilseydi. Bu kadar özgüveni olmayacaktık. Belki bu olay yaşanmayacaktı” diye konuştu.

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama

Anne Dilek Çalboğazlı açıklamada, “10 senede, 20 senede hapis cezası da alsa sonuçta oradan çıkacak. Kendisi orada nefes alıyor, devlet ona bakıyor ama benim kızım bir daha gelmeyecek. Toprağın altında Aleyna'mı bir daha görmeyeceğim. Verilen karar sadece benim biraz da olsa içimi rahatlatacak. Sanık sebep olduğu ilk ölüm olayında ceza almış olsaydı belki benim kızım yaşıyor olacaktı. Belki ben onun resmini ve toprağını öpmüyor olacaktım. Kızımın arkadaşları, dostları, teyzeleri, dayıları kızımın düğününe gelmeliydi. Kızım öldü diye davasına gelmemeliydiler. Bu kadar kişi davasına değil kızım hostes olacaktı onu kutlamak için geleceklerdi. Ben hala inanamıyorum. Zamanla geçer diyorlar. Ama geçmiyor, yavrumun ölümü her geçen gün daha da ağır geliyor” dedi.

“Sizin evlatlarınız böyle olmasın”

Çalboğazlı, “Eğer ki gerekli ceza verilmezse başka Aleyna'lar, başka anneler de yanacak. Her eve bir ateş düşecek. Ben 3.5 aydır her gün ağlıyorum, acı çekiyorum. Sanığa gerekli ceza verilirse başkaları da suç işlemeye teşebbüs edemez, akıllanırlar. Sezer Hükümdar gibi ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan bir sürü insan var. Beni ancak benim gibi yanan anneler anlar. Anneler ya da geleceğin annesi olacaklar sesimi duyun. Benim kızım da anne olacaktı. Yanımda olun siz evlatlarınız da böyle olmasın” diye konuştu.

Avukat, “Biz buradan emsal bir karar çıkartmak istiyoruz. Trafik kazalarında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak gencecik insanların vefatına sebep olan sürücülerin bunu bir daha yapmasına engel olmak istiyoruz” dedi.

İddianameden, cumhuriyet savcısı sanık Sezer Hükümdar için ‘olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.