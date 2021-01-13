AlgaEnergy ve Laboratoire M2, Küresel Stratejik Ortaklık Sözleşmesi imzaladı

İspanya merkezli AlgaEnergy S.A. şirketinin ABD'deki bağlı kuruluşu olan ve tarım biyoteknolojisinde dünyada önde gelen şirketlerden olan AlgaEnergy N.A., TYMOX CONTROL fungisit ve bakterisit dahil doğal ve sürdürülebilir dezenfektan ürünleri geliştiren Quebec merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan Laboratoire M2 ile Küresel Ürün Dağıtım ve Ürün Geliştirme Sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Yapılan sözleşmelere göre, AlgaEnergy; Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik'te önemli tarım pazarlarında kendi iş birimleri aracılığıyla THYMOX bitki koruma ürün yelpazesinin dağıtımı için küresel haklar elde edecek. İki şirket, katma değerli yeni biyokontrol ürünleri geliştirmek üzere bilim ekiplerinin birlikte çalışabilecekleri lisans ve iş birliğine dayalı ürün geliştirme sözleşmesi de imzaladı.

Anlaşmayı değerlendiren AlgaEnergy N.A. CEO'su ve AlgaEnergy Uluslararası Tarım ve Tarım Ticareti Başkanı D. Ry Wagner, "Concentric Ag ile geçtiğimiz sonbaharda duyurusu yapılan iş ortaklığımızda olduğu gibi Laboratoire M2'nin THYMOX CONTROL ürünlerini yakında şirketimizin dünya çapındaki dağıtım ağı üzerinden sunacağız. Laboratoire M2, bugün pazardaki en yenilikçi doğal biyokontrol çözümlerinden bazılarını geliştirdi. Bu sözleşmeler, şirketimizin hızla büyüyen biyokontrol sektörüne girişine işaret etmekle birlikte bilimsel iş birliğimizden gelecek yeniliklere de zemin hazırlıyor" dedi.

Laboratoire M2 İcra Direktörü Frank Palantoni ise şöyle konuştu: "Bitki Koruma iş birimimize yönelik yeni bir teknoloji platformuna yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdi. Son derece esnek geliştirilmiş nanoteknolojimiz birçok biyokontrol bileşeni ve aktif maddesinde kullanılmak üzere tasarlandı. Biyoteknoloji şirketi ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde dünya genelinde üreticiler karşılaştıkları en zorlu patojen sorunlarına karşı etkili bir koruma sağlamak için saha testlerinde başarısını kanıtlanmış olan THYMOX teknolojimize erişebilecek."