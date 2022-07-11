Ali Eren Demirezen 3. kez ABD'de ringe çıkacak

kez ABD'de ringe çıkacak. Demirezen, 30 Temmuz Cumartesi günü Brooklyn'de Polonyalı Adam Kownacki ile karşılaşacak.

Ali Eren Demirezen'in menajeri ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, ABD'li boks izleyicilerinin büyük beğenisini kazanan Ali Eren'e buradan maç teklifleri yağdığını vurgulayarak, "Bundan önceki karşılaşmasını ABD'nin dünyaca ünlü sinema şehri Hollywood'da gerçekleştiren boksörümüz, ABD'li dünyaca ünlü boksör Kevin Johnson'u devirerek boks otoritelerinin ilgisini çekmişti. ABD seyircisinin sempatisini kazanan Ali Eren'in ABD'de maç yapması için yoğun istek alıyoruz ve bu da bizi çok memnun ediyor. Bir Türk boksörün dünyanın boks merkezi olan ABD'de ringe çıkması bizim için gurur verici bir olaydır. Avrupa'da önümüze geleni devirdik ve şimdi ABD'de büyük hedeflerimiz var onlar için mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

Ankara'da bulunan Yücelen Grup tesislerinde kampa giren Ali Eren Demirezen ve EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, spora ve sporcuya desteklerinden ötürü Yücelen Grup Başkanı Ali Yücelen'e teşekkür etti. Şu ana kadar antrenmanların çok iyi gittiğini belirten Bülent Başer, "Ali, çok hırslı ve bu karşılaşmayı kazanabilmek için var gücüyle çalışıyor" dedi. EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise, 33 yaşındaki Polonyalı rakip Adam Kownacki'nin, bugüne kadar çıkmış olduğu 20 profesyonel maçın hepsini kazandığını ifade ederek, "Bu karşılaşmalardan 15'ini nakavtla sonlandırmış olan tehlikeli bir isim. Ayrıca rakibin iki de yenilgisi bulunuyor. Fakat Ali'ye olan güvenimiz tamdır ve bu karşılaşmadan da zaferle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.