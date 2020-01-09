Ali Eren Demirezen'e güçlü rakip

Amatör boksta ülkemize sayısız başarılar kazandıran ve Olimpiyatlarda temsil ettikten sonra profesyonel boksa geçerek orada da fırtınalar estiren ağır sıklet boksörümüz Ali Eren Demirezen'in rakibi belli oldu.

Merkezi Hamburg'da bulunan Türk boks kulübü EC BOXİNG forması altında dünyayı titreten sporcumuz, 18 Ocakta Hamburg'un dev salonlarından Edel-Optics Arena'da çıkacağı maçta Belaruslu Andrei Mozanik'e karşı yumruk sallayacak. Aynı gece sekiz maçta sekiz galibiyeti bulunan genç yeteneklerimizden Taycan Yıldırım'da ringe çıkarak Denis Krieger ile kozlarını paylaşacak. EC BOXİNG'in Alman dünya şampiyonu Sebastian Formella da aynı gece ilk unvan koruma maçına çıkacak.

Erol Ceylan: "Hedefimiz Amerika"

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, birbirinden heyecanlı maçlara imza atacaklarını vurgulayarak, "Ali için bu karşılaşma geri dönüş ve ısınma maçı olacak. Rakibimiz Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud (Manuel) Charr gibi dünya devlerine karşı dövüşmüş olan güçlü bir boksör. Ancak ben Ali'ye güveniyorum ve bu karşılaşmayı kazanacağına inanıyorum. Ali geçtiğimiz aylarda Amerika'da Olimpiyatlarda destan yazmış olan Efe Ajagba'ya karşı kıran kırana bir mücadele çıkardı. O karşılaşmada kolundan rahatsız olmasın rağmen ringden kaçmadı ve aslanlar gibi sonuna kadar mücadelesini yaparak, ABD'deki boks otoritelerinin beğenisini topladı. O karşılaşmadan sonra Amerika'dan teklifler yağmaya başladı ve ben Ali'nin geleceğini Amerika'da görüyorum. Bundan sonraki hedefimiz ABD'de destanlar yazmaktır" dedi.

Bülent Başer: "Antrenmanlarımız mükemmel gidiyor"

EC BOXİNG Spor Kulübü Başantrenörü Bülent Başer, antrenmanlarının çok iyi gittiğini belirterek, "Ali'nin kolundaki rahatsızlık tamamıyla iyileşti. Şu an için formunun zirvesinde. Teknik olarak da bazı ilaveler yaptık ve şu an performansının zirvesine çıktı. Bu karşılaşmayı kazanarak yeniden dünyanın zirvesine çıkmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcumuzun üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olduğunu vurgulayarak, "Ali Eren Demirezen, profesyonel boksta sekizinci maçında Avrupa şampiyonu oldu ve bu ulaşılması zor bir başarıdır. Bugüne kadar yaptığı 12 maçta tek yenilgisi var, onu da ABD'de kolundaki rahatsızlığa rağmen çıktığı maçta aldı. Genç sporcumuzun gelecekte çok daha büyük başarılara imza atarak, rahmetli Sinan Şamil Sam'dan boşalan ağır sıklet tahtını dolduracağına inanıyorum" dedi.