Ali Eren Demirezen'in hedefi altın kemer

Dünya sıralamasında ilk 15'te olan milli boksör Ali Eren Demirezen, yeni hedefinin altın kemer olduğunu söyledi. 32 yaşındaki boksör, “Ayak bastığımız her yer bizimdir” dedi.

Profesyonel kariyerinde yükselişi devam eden Ali Eren Demirezen, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın ardından profesyonel boksa geçiş yaptı. Çıktığı 18 maçın 15'ini kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. Profesyonel boksta 4 Avrupa şampiyonluğu kazanan Ali Eren, son olarak 30 Temmuz'da Polonyalı Adam Kownacki'yi ABD'deki maçta mağlup ederek adını dünya sıralamasında 15.'liğe yükseldi.

Ali Eren Demirezen: “Ayak bastığımız her yer bizimdir”

Hiçbir rakipten çekinmediğini ve boks camiasında en tepeyi hedeflediğini söyleyen Ali Eren Demirezen, "ABD boks dünyası için gerçekten büyük bir arena ve bizimde orada olmamız hem kendi adımıza hem de Türkiye adına gurur verici bir durum. ABD'ye biz deplasmana neredeyse bir avuç Türk ile gittik ve galip gelip gururlu bir şekilde geldik. Yaklaşık 15 bin Polonyalı taraftarın önünde favori gösterilen Adam Kownacki karşısında güzel bir galibiyet aldık. Şu anda dünya sıralamasında 15. sıradayım. Rakip seçme gibi bir durum söz konusu değil. Federasyon kimi çıkarırsa karşımıza maç yapmaya hazırız. Kendimize olan güvenimiz hep vardı ama son yaptığımız müsabakadan sonra daha arttı. Biz oraya gittiğimizde bize 'Brooklyn'e hoş geldin' dediler. Adam Kownacki, beni nakavt edeceğini söyleyince biz de “Ayak bastığımız her yer bizimdir” dedim. Ve rakibimi yenerek ülkemi gururlandırdım" şeklinde konuştu. Bundan sonraki planlaması hakkında da konuşan 32 yaşındaki boksör, "Güzel bir ekibimiz var. Hazırlıklarıma genelde Balıkesir'de devam ediyorum. Aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Balıkesir'de beni yetiştiren hocam var ve onunla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maçlarım kesinleştiği andan itibaren promotörüm ile birlikte maçımızın durumuna göre bir kamp planı çiziliyor ve o plana göre hareket ediyoruz. Ben küçükken de Dünya şampiyonluğunu hedefliyor ve hayal ediyordum. Genç kardeşlerime de önerim hayallerini asla bırakmamaları yönünde olur" dedi.

Promotör Erol Ceylan: "ABD'de bültenler ‘kariyer bitiren' diye bahsediyor

Ali Eren Demirezen ile Rio Olimpiyatları'ndan sonra tanıştığını ve bu yolda her zaman yanında olduğunu dile getiren Ceylan, "Ali ile yollarımızın kesişmesi 2016 yılında Bilgehan Demir aracılığıyla oldu. Kendisi her zaman iyi bir dostum olmuştur. Burayı çok iyi tanıdığı için bize verdiği bilgilere inancımız tam. Fatih Keleş aracılığıyla ben Ali'yi buldum. Almanya'ya davet ettim ve Profesyonel olmaya ikna ettim. Böylece birlikte yolculuğumuz başlamış oldu. Ben Ali'ye güvendim, oda beni mahcup etmedi. Karşısına çıkardığım tüm rakipleri kayıpsız geçti. Almanya'da tanınmış ve saygı duyulan bir Kulübüz. Almanya'da Herkül diye bir boks akademisi var. Boks'un oscarı diye adlandırılan bir organizasyon olma özelliği taşıyor. ABD'de iki galibiyet alan Ali Eren Demirezen de bu akademi ödülünün en büyük adayı olarak kabul görüyor. 30 Temmuz'da gerçekten gurur verici bir galibiyet kazandık. Bu organizasyonun hazırlıklarına geçtiğimiz yıl başladık. Ali ilk olarak bu senenin başında Miami'de bir galibiyet kazandı. O müsabakada ABD'li Gerald Washington'ı devirdi. Bu galibiyet 30 Temmuz'un ilk provasıydı ve Adam Kownacki'yi Ali Eren Demirezen ile maç yapmaya ikna etmemizi sağladı. Ali'den ABD'de bültenler ‘kariyer bitiren' diye bahsediyor. Benim ABD ve Avrupa ile bağlantılarım çok iyi, birçok organizatör ile birlikte çalışıyorum. Tabi ki bizim de kendimize göre planlarımız var. Aklımda bu senenin Aralık ayında Ali'yi ABD'de tekrar maça çıkarmak var. Bir veya iki maç sonra da artık Ali Eren Demirezen'i Dünya Şampiyonası maçına çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ali'yi Türk halkı ile buluşturmak istiyoruz"

Hedeflerinin Türkiye'de de organizasyon yapmak olduğunu söyleyen Erol Ceylan, "Türkiye'de de bir gala yapıp Ali'yi Türk halkı ile buluşturmak gibi bir niyetimiz var tabiki. Pandemiden hemen önce Ülker Arena'da bir organizasyon düzenlemiştik fakat kendisinin geçirdiği sakatlık sebebiyle bu organizasyon ertelenmişti. Biz Ali Eren Demirezen'i Türkiye'de de ringe çıkarmak istiyoruz ama bu oldukça maliyetli bir iş. Umarım bu engelleri aşıp Türkiye'de sahneye çıkacağız. Kulübümüzde bir çok iyi sporcumuz var ve hepsi de çok yetenekli ama Ali Eren Demirezen, başarılarıyla hepsini geride bıraktı" şeklinde konuştu.