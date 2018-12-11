Ali Kılıç'tan Fındıklı'ya yeni yıl müjdesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fındıklı Şehit Gökhan Soylu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve velilerin taleplerini dinledi. Mahallede inşasına başladıkları kreşi yakın zamanda açacaklarını duyuran Kılıç, Fındıklı'ya bir de yaşam merkezi müjdesi verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra okul müdürü Yetkin Şekerci, Fındıklı Mahalle Muhtarı Yaşar Kaygusuz, okul aile birliği üyesi veliler ve öğretmenlerin hazır bulunduğu toplantıda okulun ve mahallenin ihtiyaçları gündeme geldi. Öğretmen ve velilerin taleplerini teker teker dinleyerek not alan Başkan Kılıç, tüm talepleri değerlendireceğini ve yeni yılda çözüme kavuşturacağını ifade etti.

Kreş tamam, yaşam merkezi yolda

Toplantıda iki de müjde veren Başkan Kılıç, “Her mahalleye kreş projemiz kapsamında, Fındıklı'da inşasına başladığımız kreşimizi tamamlamak üzereyiz. Yeni yılda mahallemizde çok güzel bir kreş kazandıracağız. Bir de Mustafa Zengin Ortaokulu'nun yanında boş bir arazi var. Oraya da çok güzel bir yaşam merkezi yapacağız. Mahalle halkı düğünlerini, nişanlarını özgürce yapabilsin diye bir etkinlik salonu, zabıta, vezne gibi belediye hizmet binaları ve spor salonlarını barındıracak bir yaşam merkezi planımız var” diye konuştu.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kılıç, öğrencilerle sohbet etti.