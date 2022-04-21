Ali Koç: “28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kulübe verilen ‘Fair Play Şeref Bayrağı' göndere çekim töreninde sarı-lacivertli kulübün 28 şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım olduğunu söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından olimpik branşlara katkıları nedeniyle ‘Fair Play Şeref Bayrağı' ödülüne layık görülen Fenerbahçe, düzenlenen törenle bayrağı göndere çekti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde organize edilen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ile sarı-lacivertli kulübün yöneticileri ve sporcuları katıldı.

Ali Koç, yaptığı açıklamada, bu ödülden gurur duyduklarını ifade ederek, "Olimpiyat bayrağı ve logosu deyip geçmeyin. Bu bayrağın 2 sene boyunca burada dalgalanacak olması büyük başarı ve gurur vesilesi. Bu bayrağı gönderden indirmemek için var gücümüzle çalışacağız. Bu ödül Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde emeği olan herkes için gurur nişanesi" diye konuştu.

“28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımıyız”

Fenerbahçe'nin yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen futbol dışındaki branşlara yatırım yapmaya devam ettiğini vurgulayan Koç, "Fenerbahçe, bir spor kulübünden de öte. 28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. 9 branşta faaliyet göstermekteyiz. 16 bin 615 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolunda yürüdüğü önemlidir. Son 6 olimpiyata ülkemizden 520 sporcumuz katılmış. Bunun 90'ı Fenerbahçe sporcusu. Bana göre çok az. Ülkemiz için de çok az. İnşallah üstüne koyarak devam ederiz. 45 madalya almışız. Bunun 5'ini ülkemize Fenerbahçeli sporcular kazandırdı. Genç bir ülkemiz var. Tesisleştik ama sporcu başarılarının çıkması için insanımıza yatırım yapmamız gerekir” dedi.

“Bu söylemleri şiddetle reddediyorum”

TBMM'de görüşülen spor yasasına ilişkin de konuşan Ali Koç, "Süper Lig kulüpleri olarak düşüncelerimizi ve endişelerimizi anlattık. Görüştük, dinlendik mi? Hayır. Siyasetçiler 'Kulüplerin görüşlerini aldık' diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı? Hayır. Nihai taslakta bizim görüşlerimiz var mı? Hayır. Bu kadar çabalarken bir milletvekilimiz tarafından 'Şerefsizler, namussuzlar' olarak tarif ediliyoruz. Yasanın bu şekilde çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar olacağından şüpheniz olmasın. Böyle önemli ve şerefli bir ödüle layık görülürken birtakım siyasetçi tarafından 'olağan şüpheli' hatta 'namussuzlar, şerefsizler' seviyesinde tanımlanmak da insanın içini acıtıyor. Bu söylemleri şiddetle reddediyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan Arıpınar: "Türk spor tarihine damgasını vuracak bir tören"

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ise jüri heyetinin tespit ettiği 17 kulüp arasında yapılan geniş kapsamlı değerlendirmenin ardından Fenerbahçe'nin bu ödüle layık görüldüğünü aktarırken, "Türk spor tarihinde damgasını vuracak bir törendesiniz. Hiçbir ülkede bu tür bir araştırma ve ödüllendirme yapılmamış. İnşallah Avrupa da bizi örnek alır. Jüri heyetimiz 17 kulüp tespit etti. Fenerbahçe'ye ittifakla bayrağı hak ettiklerini söyledik. Helal olsun. "Fair Play Şeref Bayrağı" Fenerbahçe'nin bütün başkanları, yöneticileri ve emektarlarının aldığı ödüldür. Onları alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.