Ali Koç: “Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Öncelikle Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak ülkemizin menfaatleri doğrultusunda operasyon sonuçlanır. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" dedi.

Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın medya günü Dereağzı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Medya gününe Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt ve sporcular katıldı. Düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Öncelikle gündemin en önemli maddesi şu an silahlı kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyon. Öncelikle Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak ülkemizin menfaatleri doğrultusunda operasyon sonuçlanır. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" diye konuştu.

“Fenerbahçe topyekün hazır vaziyette ülkemizin hizmetinde olacaktır”

Şükrü Saraçoğlu'nda bu akşam oynanacak Türkiye - Arnavutluk maçı hakkında da konuşan Koç, “Biz Fenerbahçe olarak stadımız ve Fenerium ile milli maça hazırız. Operasyon devam ederken belki de Mehmetçiğe verebileceğimiz en büyük güç moral. Belki de Fransa maçı sonrasında yüzde 60-70 gibi olan Avrupa Kupası'na katılma şansımızı yüzde 80-90'a çıkartabiliriz. 2014'ten bu yana stadımızda milli maç oynanmıyor. Bugün milli takım günüdür. Lütfen takım formalarınızla gelmeyin. Arzu edenler Fenerium'lardan milli formamızı alabilirler. Milli formayı bulmak kolay değil. Geçen sene oğlum için aramıştım zor buldum. Biz federasyona bir yazı yazdık bütün hafta forma satalım dedik. Mağazalarımızı tamamen milli takım formasına ve maçına adadık. İnşallah bir müddet daha maçlar İstanbul'da olur. Yöneticiler haklıydı İstanbul'dan ayrılmakta, belli tatsız olaylar olmuştu. Bizim de şu an futbol dünyası olarak devletimize verebileceğimiz en büyük katkı milyonları sevindirecek bir skorla ayrılmak. Lütfen stadı dolduralım, coşkuyla sonuna kadar milli takımı destekleyelim. Skor olarak farklı opsiyonlara geldiğimizde takımlarımıza değil milli takıma tezahürat yapalım. Fenerbahçe topyekün hazır vaziyette ülkemizin hizmetinde olacaktır” şeklinde konuştu.