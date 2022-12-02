Ali Koç: "Asıl amacımız istikrarlı modelin hazırlanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi"

Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu Kuralı ile ilgili Kuruçeşme Divan'da kulüplerin konuyla ilgili uzman kadrolarının da katılımlarıyla çalıştay düzenledi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının iki ayağa olduğunu söyleyen Koç, "Biri konusu, ikincisi katılımcıları. Kulüplerimizin hukukçuları, futboldan sorumlu yöneticileri, hocaları, sportif direktörleri, başkan ve yönetici seviyesinde katılım oldu. Herkes görüş bildirdi. Konumuz, yabancı oyuncu sayısı nasıl olmalı, ne zaman olmalı. Bu çalıştayın ilkini yaptık. Güzel sonuçlar var. Enteresan fikirler var. Asıl amacımız artık önümüzün görülebilir, istikrarlı modelin hazırlanıp, açıklanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi. Arkadaşların yaptığı çalışmalara göre biz dünyada en çok yabancı kuralını değiştiren ülkeymişiz. Son 18 yılda 10 kere değiştirmişiz. Değiştirmenin altında bir mantık, tema da yok. Bu değişikliklerin başarıya etkisine baktığımız zaman ne kulüplerin Avrupa'daki sıralaması ne de ülkemizin FIFA sıralamasıyla bir korelasyon yok. Bir tane tema çıkarsa o da 14 yabancıya geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk takımlarında çeşitlilik olmuş. Biz kulüpler olarak, federasyonumuzla bu işin adınız koyacağız. Federasyon ile yapacağımız çalışma öncesinde burada Kulüpler Birliği olarak kendimiz bir pozisyon alalım, kendi tarafımızın ne olduğunu belirleyelim ondan sonra da federasyon ile bir çalıştay yapalım. Büyük resme baktığımızda benim daha evvel ifade ettiğim gibi ülkemizin 10 yıllık futbol stratejisinin parçalarından bir tanesi. Önemli parçasıdır. Federasyonumuz çok kısa sürede çok doğru işlere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin 10 yıl futbol stratejisini çıkarmak. Bunu da dünya en iyi şekilde yapan KPMG şirketi ile beraber yapıyorlar. 53 Avrupa ülkesinin sadece 3'ü 10 yıl futbol stratejisi geliştirmemiş. 3 ülkeden 1i'i de bizmişiz. Federasyonumuzun amacı şubat ayında bu işi bitirmek. Bazı kulüplerimiz önümüzdeki transfer penceresine diye ona da bakacağız ama zor, kolay değil" diye konuştu.

"Türk Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya sokacağız"

Neler konuşulduğunu anlatan Başkan Koç, "Biz kadro planlamamızı yapacaksak önümüzü 1 sezonluk, yarım sezonluk değil, 5 sezonluk görmek istiyoruz, amacı budur. Ahmet Nur Çebi de dün buna benzer şeyler söyledi. Ben bu çalıştayı, katılımını çok önemli buluyorum. Federasyonun pek çok konuda çalışma arzusunu son derece umut verici ve motive edici buluyorum. Son birkaç Türk futbolunu ciddi anlamda geriletmiştir. Mevcut federasyonumuz, kulüplerle beraber elinden geleni yapıp, desteği veriyor. Yabancı sayısının ne olacağına dair ne karar verdiniz derseniz, net bir karar verilmedi. Biz bugüne kadar hep sayı konuşmuşuz. Hiç nitelik konuşmamışız. Bu dönem kulüplerden gelen rica üzerine 3 adet belli şartlara bağlı u21 olmak üzere yabancı transferine izin verildi. Bunu da ben çok faydalı buluyorum. Yeni dönemde niteliklerinde göze alınması gündeme geldi. Bazı kulüplerimiz de diyor ki, ne yerlide ne yabancıda nitelik olmasın herkes kendi bütçe çerçevesinde transfer yapsın. Çoğunluk, yabancı transferlerinde yaş niteliği gibi, milli takım oynama kriterleri gibi. Herkesin istisnasız dediği artı olmasın. Artı özellikle hocalarımızı yoruyor. Özellikle maç esnalarında. Sayı inecekse kademeli inmesi, herkesin kendini ona göre programlayıp, yatırımlarını ona göre planlaması için acele değil, kademeli şekilde belli bir süre içinde olması gerektiği konulardan bir tanesi. Daha bu ilki, birkaç toplantı daha yapacağız. Ondan sonra federasyonumuzla yapacağımız toplantıyla Allah izniyle Türk Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya sokacağız" diye konuştu.

"Doğru istikamette çok faydalı ve verimli bir toplantı yaptık"

En yaşlı liglerden biri olduklarını ifade eden Koç, "Biz en az gençlere süre tanıyan ligiz. Yabancı sınırların olmadığı ülkelere baktığınız zaman ilk 10 başarılı ülkeler çıkıyor. Biz iyi oyuncu bulmakta sınıfta kalıyoruz Türkiye olarak. Bazı arkadaşlarımız, 30 yaş üstü yabancı olmasın dedi. Çünkü pek çok transferler son kontrat bize geliyor. Altyapıdan yerli, yabancı ayrımı olmasın dendi. Bazı ülkeler örnek verildi. Yabancı oyuncuların kalitesi arttıkça o ligin kalitesinin arttığı Avrupa'da istatistiklerle gösterildi. Altyapı lazım, altyapıdan üretmeliyiz. Birkaç kulübümüz benim altyapıdan gelen bir sürü oyuncum var, nerede oynatacağım diyor. U21'yi kaldırdık, yerine bir şey koymadık. Rezerv Ligi kaldırdık. Önümüzdeki sezon özellikle federasyonla çalışmamızın gereken konularından biri, isteyen takımlar 2. Lig ve 3. Lig'den kulüp alabilmeleri lazım. Portekiz örneği kullanıldı. B takımlarda Süper Lig'e çıkamıyor, alt liglerdeki takımlar için bu bir sıkıntı yapmamalı. Oyuncu gelişimi için önemli olduğu söyledi. Türki Cumhuriyetlerinden oyuncuların yabancı sayılmaması gibi fikir ortaya atıldı. Sonra bir başkanımız dedi ki, burada sayılmayacaksa orada da sayılmasın, bizim oyuncularımız da oraya gitsin. Doğru istikamette çok faydalı ve verimli bir toplantı yaptık. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Yapılacak çok iş var"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yabacı oyuncu sayısının 7+4 olması gerektiği ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ali Koç, “Zaten mevcut plan o. Ahmet Nur Çebi'nin haklı bir serzenişi var. ‘Ben planlamamı yapamıyorum, siz devamlı böyle değiştirirseniz' diyor. Önümüzü gösterin bize, ona göre yapalım. Ben 7+4'e göre kendimi hazırladım. Yabancı sayısını artırırsanız, itiraz ederim' diyor. O da kendi penceresinden haklı. Haksız kimse de yok. En önemli şey sürprizlerle karşılaşmayalım, önümüzü görelim. 2 veya 3 sezon önce temmuz ayının sonunda söylendi bize yabancı sayısının nasıl olacağız. Temmuz 1'de transfer başlıyordu. İnşallah bu federasyon muvaffak olur. Kulüplerle beraber, kulüplerin faydası ve çıkarı için elinden geleni yapmaya çalışan bir federasyona geçtik. Son dönemlerde Türk futbolu gerilemiştir. Yapılacak çok iş var. Spor Yasası'ndan, Passolig'den, yabancı sayısından, altyapıların gelişimine kadar yapılacak çok iş var. Yakında Passolig ihalesi olacak. Bu konuda kulüplerin ciddi sıkıntıları var. Dünyanın parası verildi, güvenlik kameraları alındı. Ne olacaktı, eylemi yapan tespit edilip o ceza alacaktı. Şimdi yine tribünler kapanıyor. Bizden giriş parası, kart parası vs, Fenerbahçe'ye geçen sene maliyeti 60 milyon TL. Diğer kulüpleri bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

Orta vadede Tük futbolu hak ettiği yere gelmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen Koç, “Hepimizin içi acıyor, Dünya Kupası keyifle seyrediyoruz ama biz yokuz. Tribünde bir Türk taraftarı gördüğümüz zaman sevinir hale geldik” dedi.

Ali Koç, toplantıda yabancı hakem konusunun gündeme gelmediğini de ifade etti.