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Ali Koç, Emre Belözoğlu'nu acı gününde yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dayısı vefat eden Emre Belözoğlu’nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dayısı vefat eden Emre Belözoğlu'nu cenaze töreninde yalnız bırakmadı.


Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun dayısı Metin Bahçekapılı'nın vefat etmesinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Belözoğlu'nu cenazesinde yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Başkan Koç, Emre Belözoğlu ve ailesine taziye dileklerinde bulundu.

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