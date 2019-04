Ali Koç: "Eski bir yönetici haciz işlemi yolladılar diye car car konuşuyor"

Onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak kavga ederek 1 seneye yaydık ve faizi yüzde 22'ye indirdik. Eski yönetimin davalarını da kaldırdık ve bir de çıkıp konuşuyor. İstediği zaman kamuoyuna açık yerde konuşmaya hazırım” diye konuştu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün için tek bir konuşma yapacağını ifade ederek, “Saat 15.00'de kadınlar voleybol maçımız var. Akşam önemli bir Trabzonspor maçımız var. O yüzden bu durumu samimi vakit darlığında ele almanız önemli. Aksi takdirde buralarda oturmaktan, sizleri dinlemekten keyif alıyorum. Bugünün özelinde bu durum söz konusu. 11 Nisan günü kaybettiğimiz Sinyor Can Bartu'yu anarak başlamak istiyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisine yakışır bir uğurlama töreni yaptığımızı düşünüyorum. Basketbol ve futbolda ilk ve tek olan belki de hiçbir zaman kırılamayacak rekorları, temsil ettikleri ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak sadece Fenerbahçe'nin değil tüm spor camiasında taht kuran efsanemizi unutmayacağız. İlk yönetim kurulu toplantısında alacağımız karar ile Can Bartu'yu ölümsüzleştirmek için heykel yapması konusunda karar alacağız” diye belirtti.

“İkinci yarı daha fazla puan toplamamız hiçbir şey ifade etmiyor”

Size burada son şubat ayında buluştuğumuzda çok üzücü bir devre geçirdiğimizi, burada tüm sorumluluğun bizde olduğunu ifade ettiğini anlatan Koç, “Ancak şubat ayında konuştuğumuzda sizlere ikinci yarının çok daha iyi geçeceğini ifade etmiştim. 5 nokta atış transfer atışı yaptığımızı söylemiştim. Daha iyi bir Fenerbahçe göreceğimizi arzu ettiğimizi ifade etmiştim. Bununla beraber ilk yarıya göre daha iyi bir puan toplamış olabiliriz ama hiçbir şey ifade etmiyor. Evet iyi çalışıyoruz, iyi mental yükleme yapılıyor. Taraftarımız sağ olsun iyi destek veriyorlar. Alanya maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek daha zor oluyordu, daha fazla kazanıyorduk. Ama Alanya maçının ikinci yarısında bu argümanları sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. İstediğimiz nokta bugün geldiğimiz noktada sıralamayı daha rahat yerde olup önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden daha fazla yararlanmaktı. 5 maçımız kaldı tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız bu camiayı bir nebze olsun mutlu etmek istiyorsanız son 5 maçı kazanın, artık top sizde, biz size inanmak, güvenmek ve moral veririz dedik. Bu akşam da uzun süredir sahamızda yenilmediğimiz Trabzonspor'u misafir ediyoruz. Umarım bu arzu, temenni bu maçla başlar. Alınacak ders çok var. Mazereti hiçbir zaman üretmedik. En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamız önemli olan önümüzdeki sezonun planlarının daha iyi yapılması ve daha arzulu mücadeleci takımı önümüzdeki aylarda kurmak bunun için çalışmalar görüşmeler yapılıyor. Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi” diye belirtti.

“Obradovic ve ekibi bizi gururlandırmaya devam ediyor”

'Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, ekibi ve oyuncuları bizleri gururlandırmaya devam ediyor' diyen Koç, “Bir kez daha 5. kez Final Four'dayız. Bu sene bu başarıları sağlarken rekor kırdık. İç sahada 15'te 15 yapan Euroleague tarihindeki ilk takımız. 25 galibiyet alıp Final Four'a en çok galibiyetle giden takım olduk. Çok zor bir Zalgiris deplasmanından geldik. Müthiş bir baskı vardı ama buna rağmen ciddi sakatlıklarımız oldu. Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan kupayı getirebiliriz. Bunu söylerken Anadolu Efes'e de başarılar dilemek istiyorum. Tarihte ilk defa iki Türk takımı Final Four'da olacak. Ligde de hedefimiz lider bitirmemiz söz konusu. Ligde oynadığımız son 72 iç saha maçının hepsini kazanmışız. Dolayısıyla bir kez daha Obradovic'i, oyuncuları ve teknik kadroyu tebrik ediyorum. Oyuncuların çok ciddi maliyeti var. Biz yönetim olarak ekonomik şartlarımız ne olursa olsun dengeleri sağlamak durumundayız. Hiçbir yönetimin bu başarılardan geri adım atma lüksü yok. Erkek basketboldaki açığımız futboldaki açığımızın yarısına eşit değerde” dedi.

“Eski yönetim seviyesinde 1 lira bağış yapılmadı”

Fenerbahçe Üniversitesi hakkında konuşan Ali Koç, “Fenerbahçe Spor Kulübü bir vakıf kurdu ve bu vakfın müracaatları sayesinde seneler sonra üniversite kurma imtiyazını sağladık. Üniversitemizin geçen sene eğitim vermesi planlanıyordu. Orada yönetim değişti. Bizim ilk işimiz üniversiteydi. 1 haftamız vardı fakat baktık ki elimizdeki imkanlar da arzulanan seviyede kalitede eğitim sunma olanağımız olmadığını tespit etti. Ana işimiz olan spor faaliyetlerini yürütmekte sıkıntı yaşarken üniversite kurma kaynağımız olmadı. Üniversite için 1.4 milyon TL kaynak toplandığını gördük. Bunun bir kısmı taahhüttü. Vefa Bey dışında üniversite konusunda yönetim seviyesinde 1 lira bağış yapılmadı eski yönetimden. Bizim bu şartlarda üniversiteyi hayata geçirmemiz söz konusu değildi. 3 sene bizim için bu yıl ekim ayında doluyor. Buna başlayamadığınız takdirde vakfa vakfettiğiniz mal varlığınız hami üniversiteye devretmek zorundasınız. Yani oraya bu şekilde bizi eğitim döneminde faaliyete geçmemiz gerekiyor. Buradaki mal varlığı hisse senetleri, villalar gayrimenkul ve nakit karşılığında teminatlar. Böyle bir şey olduğunda kulübümüz zarar görmemeliydi. Dolayısıyla aradan geçen süre zarfında elimizdeki imkanları göz önünde bulundurarak alternatifleri değerlendirdik. Mevcut şartlarda bunu kendimizin yapması söz konusu değildi. Dolayısıyla iş birliği seçeneği üzerine yoğunlaştık. Bu arada bizlere pek fazla müracaat oldu. Üniversiteyi tamamen devralmak isteyenlerle görüştük. Bir kısmı hiç ciddi değildi bir kısmı tüccarlığını yapıyordu. Yaptığımız farklı görüşmeler neticesinde en iyi çözüm grubunun Medicana grubuyla iş birliği yapmak olduğuna karar verdik. Yaptığımız iş birliği anlaşması doğrultusunda ekim ayında Fenerbahçe üniversitesi eğitim faaliyetine başlayacaktır” şeklinde konuştu.

“3 Temmuz davasıyla ilgilenmiyoruz algısı üretiliyor”

3 Temmuz süreci hakkında bilgilendirme yapan Başkan Koç, “Görüyorum ki üzülerek son dönemde sanki biz son dönemde bu davayla ilgilenmiyormuşuz algısı üretiliyor. Biz bu konuda tribünlere oynamadan, konuyu kimsenin gözüne sokmadan hukuki olmak kaydıyla her çalışmayı yürütüyoruz. Hem yönetim kurulu üyeleri olarak hem de hukuk ekibiyle. Ne yazık ki iki davada yeterince hızlı devam etmiyor. Hukukçu arkadaşlarımız sürecin uzamasıyla ilgili olarak Türkiye şartları göz önünde bulundurarak pek iyimser konuşmuyorlar. Son dönemlerde olumlu seyretmeye başladı. 2019 sonuna kadar kumpas davasının sonuçlanacağı yönünde geri bildirimler aldık. Durum bizim için çok önemli bir gelişme. Bizim kulüp olarak müdahil olamadığımız için duruşmalarda ne kadar aktif olabileceğimiz izlememiz dışında söz konusu değil. Dahil olan kişilerde kendi avukatlarıyla takip ediyorlar. Biz Yargıtay nezdinde daha hızlı sonuçlanması için dilekçe sunacağız. Bu iki davanın yavaş ilerlemesi mantıklı bir şey değil. Camia olarak burada hep beraber hareket etmeliyiz” şeklinde belirtti.

“Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek gayet kolay”

'FENEROL' kampanyası hakkında medyada oluşturulan algılara cevap veren Ali Koç, “Benim en önemli aday olma sebebim kulübümüzün içerisinde bulunduğu sürdürülemez mali yapı ve ekonomik özgürlüğün olmamasıydı. Bunu gittiğim her yerde ifade ettim. Bu işin içinden nasıl çıkılabileceğini, neler yapmamız gerektiğini, bize düşen fedakarlıklar olduğunu üstüne basa basa söyledik. FENEROL kampanyasının geleceğini 2018 yılından beri ifade etmekteyim. Kampanyamızla ilgili bazı algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu kampanya sadece bir adımdı. Finansal sağlığımızın bozuk olduğunu biliyorduk. Görevi devraldıktan sonra daha kötü bir tablo gördük. Bazı kesimler bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçlayabilir. Bunu şiddetle reddediyorum. Bugüne kadar size ne söylendiyse onu almış dinlemiş kabul etmişsiniz. Ama işin gerçeği ne yazık ki öyle değil. Göreve geldiğimizden beri camiamızın içinde olduğu durumu en şeffaf şekilde anlatmaya özen gösterdik. Size bunları anlatırken kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla felsefesiyle aktardı. Hem camianın içinde hem dışında bazı kesimler bilinçli olarak kulübümüz içinde olduğu durumu hafife alıyorlar. Özveriyle yapılan fedakarlıkların kıymetini anlamak istemiyorlar. Demek ki gerçekleri yeterince anlatamamışız. Daha şeffaf bir şekilde anlatmamız gerektiğini üzülerek görüyorum. Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek, atıp tutmak gayet kolay. Ama ben seçim süresi boyunca dedim ki bazen kaybettiğiniz aman kazanırsınız, bazen kazandığınız zaman kaybedersiniz. Seçimler keşke 6 ay sonra olsaydı da sizler görseydiniz camiamızın halini. Seçim tam zamanında olmuş” ifadelerini kullandı.

“Eski yönetici car car konuşuyor bize haciz geldi diye”

Yönetim olarak 2 döneme ihtiyaçları olduğunu anlatan Koç, “Bu gidişatı düzlüğe çevirmek için dört ayaklı bir stratejimiz var. Hemen, acilen kısa vadede 2-3 ay içerisinde mevcut hükümlülükleri yerine getirebilmek nefes alabilmek için sıcak para ihtiyacımız vardı. İkinci aşamada kitlesel destek kampanyası. Söylemesi basit ama gerçekleştirmesi kolay değil. Birinci aşamayı gerçekleştirdik. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Türkiye tarihinde hiç görülmemiş bir hibe yapıldı derneğimize. Dernek sermaye arttırımı yaptı. Küçük hissedarlarımız yüzde yüz katkı sağlayarak sıcak para girişini arttırdılar. Düşük maliyetli yeni kredi sağladık ve yeni sponsorluklarla 122 milyon Euro'luk giriş sağladık kulübümüze. Bunu yaparken mali tedbirleri de aldık. Biz geldiğimiz zaman 97 milyon liralık, 100 gün içerisinde ödenmesi gereken faktoring borcu vardı. İş o kadar bitmişti. 52 lira harcamak için 48 lira maliyeti olan faktoringler yapılmış ve bu insanlar haciz işlemlerine başladılar. Eski bir yönetici haciz işlemleri yolladılar diyor car car konuşarak. Onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak kavga ederek 1 seneye yaydık ve faizi yüzde 22 ye indirdik. Eski yönetimin davalarını da kaldırdık ve bir de çıkıp konuşuyor. İstediği zaman kamuoyuna açık yerde konuşmaya hazırım. Her ay 75 milyon-100 milyon açığımız var. Gelir görünen rakamların çoğu bankaya gidiyor. Marttan sonrasını göremiyoruz dedik ve öyle oldu. Biz geldiğimiz zaman bizim sağladığımız sıcak paranın bir kısmı eski yükümlülüklere gitti. Bizden önce 14.5 milyon Euro futbolcu maaşı vardı. Biz gelir gelmez bunu ödemek zorunda kaldık. Vergisi, menajerdi 42 milyon Euro geçmiş dönemden kalan yükümlülükleri getirmek zorunda kaldık. Keşke gelip buraya konuşsalar, bizim dediklerimizin yalan olduğunu söyleseler” şeklinde belirtti.

“Bu proje büyük bir planın küçük bir adımıdır”

'FENEROL' projesi hakkında yaşanan olayları anlatan Ali Koç, “Bu proje futbol takımı kötü gidiyor diye devreye alınmış bir proje değildir. Bu büyük bir planın küçük bir adımıdır. Bizim hedeflediğimiz rakamlar telafi edilemeyen rakamlar. Ulaşsak dahi nefes aldıracak bize kısa vadede. Bu önceden belirlenmiş planlanmış tasarlanmış binlerce gönüllünün sahiplendiği bir kampanyadır. Aslında biz buna teşebbüs bile etmememiz gerekirdi. Başka kulüplerin destek kampanyalarını gördüğümüz zaman yanına yaklaşmamamız gerekirdi. Ama bu işe girdik. Haritamız stratejimiz olduğu için girdik ama daha da önemlisi biz biliyoruz ki biz Fenerbahçe'yiz. Söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman Fenerbahçelilerin maddi ve manevi fedakarlıkları hiçbir camia ile kıyaslanamaz. 22. günündeyiz kampanyanın. Katılım ve miktar olarak. Bizi motive eden seviyelere geldik. Miktar olarak şu aşamada rakam vermeyeceğim. 12 Mayıs Pazar-13 Mayıs Pazartesi iftar, sahur arası önemli bir program yapılacak. Buradan katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Belirlediğimiz rakam hiçbir kampanyada hayal dahi edilmemiş rakamlar olduğu için gidecek daha çok yolumuz var. Katılım sayısı çok önemli. Burada sms, kredi kartı ve banka havale yoluyla 500 bin kişiye varmak üzereyiz. Mali kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız kampanyamıza hem destek olmanız, olmasanız da etrafınıza bunu yaymanız gerekiyor. Kısa vadeli yükümlülükleri yerine getirmenin dışında kampanyanın önemli bir fonksiyonu var. Devletimiz hükümetimiz bir insiyatif kullandı. Devlet bu işin gidemeyeceğini gördü. Bu gidişatın gidişat olmadığını gördüğü için insiyatif kullanarak TFF ve Ziraat Bankası önderliğinde bir proje başlattı. Bu bizim mali özgürlüğümüz içinde çok çok önemli” dedi.

“Şampiyonluğa oynasaydık da bu proje olacaktı”

Başka takımların projeleri hakkında konuşan Ali Koç, “İstedikleri sonuçları alamadılar. Belki de onun için harekete geçmediler. Transferler istediği gibi çıksaydı, şampiyonluğa da oynasaydık bu proje yapılacaktı. Çalışanları zorluyorlar, İşten çıkarma tehditleri yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Çalışanlarımızın desteği yüzde 60'a geldi. Hiç bir mecburiyetleri yok. Kimse kimin ne verdiğini bilmiyor insan kaynaklarındaki bir 2 arkadaş dışında. Buna sporcularımızda katılıyor. Biz Fenerbahçe'den destek isterken içindekilerinde harekete geçmesi çok önemli. Paranın nereye harcanacağını bilmek istiyorum diyorlar. Para Fenerbahçe'ye gidiyor bu kadar basit. Bu zihniyette olanlar kendileri versinler diyor. Biz zaten veriyoruz verebildiğimiz kadar. Bu projenin başarılı olmaması için garip garip algı yönetimi yapıyorlar” şeklinde belirtti.

Öte yandan Başkan Ali Koç, ismini vermediği bir Galatasaraylı'nın, FENEROL kampanyası için kulübe 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.