Ali Koç: "Feci başlayan 26 günlük süreç mutlu sonlandı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erzurumspor maçında tribünden düşen Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen'in 26 günlük tedavi sürecinin mutlu şekilde bittiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - BB. Erzurumspor mücadelesinde tribünden düşerek ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftar Soner Ergen, tedavi edildiği hastaneden taburcu oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bir kısım yönetim kurulu üyesi de sarı-lacivertli taraftarın taburcu edilirken yanında oldu. Kadıköy'de bir hastanede tedavi gören taraftar Soner Ergen'i Fenerbahçe taraftarı da yalnız bırakmazken, hastane önünde toplanarak, çıkışı sırasında kendisine destek oldu. Ergen'in taburcu olduğu sırada hastanede açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarının taburcu edildiği için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Feci bir kaza geçirdi. Biz maçtan sonra buraya geldiğimizde durum vahimdi. Yaşayıp yaşamayacağı, yaşasa ne şartlarda yaşayacağı söz konusuydu. Doğrusunu söylemek gerekirse pek umutlu değildik. Buraya binlerce taraftar geldi, ailesi geldi. Ondan sonra şans bize gülmeye başladı. Niye şans bize gülmeye başladı? Öncelikle stadımızın dibinde böyle birinci sınıf bir hastanenin bulunması. Buna mukabil doktorlarımızın, maçtan dolayı tüm bu etraf kapalı olmasına rağmen bir şekilde hastaneye ulaşıp en kısa zamanda müdahale edebilmeleri. Buna rağmen ilk 3-4 gün ne olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Şu günü hiç tahmin etmiyorduk. Ben öncelikle Medicana Grubu'na teşekkür etmek istiyorum, mükemmel bir iş yaptılar. Grubun sahibi Sayın Hüseyin Bozkurt'a teşekkür etmek istiyorum. İlk günden son güne kadar bizimle yakından ilgilendi. Kendi akrabası, kendi evladı olsa bu kadar ilgilenirdi. Gürsoy Bey'in nezdinde de tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü bunu beklemiyorduk. 26 gün sonra Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Dolayısıyla ne kadar mutlu olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Tabii burada Soner'e de bir kutlama yapmamız lazım. Onun azmi, mücadelesi, hayata tutunma arzusu. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman feci başlayan bu 26 günlük serüven çok mutlu bir şekilde tamamlanıyor. Herkese geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

"Taraftara 'dikkatli olun' çağrısı

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara tribünlerde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "O gece hayatta kalıp kalamayacağı bile belli olmayan kişinin hayatta kaldığı takdirde ne şartlarda hayatta kalabileceği sorgulanan bir durumdan bugüne gelmek çok sevindirici bir iş, hepinizi de tebrik ediyorum. Bununla beraber taraftarlarımıza da birkaç şey söylemek istiyorum: Öncelikle dikkat edin. Tribün kazaları çok fazla yaşanmaya başlandı. Bu tip olaylar maç, maç sonucu, gidişatı her şeyi unutturuyor. Gerçek sıkıntının, problemin ne olduğunu bize gösteriyor, keşke göstermeseydi. Burada bir şey daha yaşadık; tribün dostluğunun, kardeşliğinin, yoldaşlığının, arkadaşlığının ne kadar kıymetli olduğunu İlk günlerden beri bir dakika olsun arkadaşları yalnız bırakmadılar. İlerleyen süreçte de nöbetleşe gidip geldiler. Bugün de gördüğünüz gibi taburcu olmasına refakat etmek için herkes burada. Tribün dostluğunun kıymetini bir kez daha burada görmüş olduk. Onlara da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü için, camiamız için son derece mutlu bir gün. İnşallah böyle bir basın toplantısını bir daha yapmak durumunda kalmayız. O yüzden herkese çok daha dikkatli olmaları yönünde telkinde bulunuyorum”

Transfer açıklaması

Ali Koç, transferle ilgili yöneltilen soruya da kulüp televizyonunda katılacağı ‘Camiaya Sesleniş' programında açıklayacağını belirtti.