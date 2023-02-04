Ali Koç: "Fenerbahçe'nin pozisyonlarını görmek istemedikleri için görmek istemiyorlar"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, sözlerine başlamadan önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in oğluna geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu hatırlatarak, "Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum konuyla ilgili tahkim çıkışında açıklama yapmış" ifadelerini kullandı. Başkan Koç, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyonları ekrana yansıtıp üzerine konuşarak, "Bugün bir maç değerlendireceğiz. Yüz küsür dakikayı değerlendireceğiz. Bir maç üzerinden değerlendirmeyeceğiz. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için değerlendireceğiz. Esas sıkıntı son 15 yılda yaşananlar, yaşatılanlar Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum. Biz öyle bir maçta iki tarafa hata yapılan ortamda bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi, bağırması algı, manipülasyon, baskı ve netice alması bizim fıtratımızda bu yok. Neyse ki içi dışı bir kulübüz. Bunu kulübün DNA'sı için söylüyorum. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık. En çok kırmızı alan kulübüz. Ne yönetim ne hoca sesini çıkarmadı. Sivas - Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kaybedilen 2 puan direkt yarışa etki eden 5 puan bu gözümüze batan maçlar. Gözümüze batmayan şampiyon adayı takımlar tarafından haklı haksız kazanılan puanlar. Bize yapılanlar hep şubatta yapılıyor. Ersun Yanal dönemi 22. hafta şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ondan sonraki 7 maçta 21'in 18'ini kaybediyoruz. Yine şubatta karşılaştığımız sıkıntıyı dile getirirken paylaşacaklarımızı büyük pencereden farklı perspektiften değerlendirmenizi rica ederim" diye konuştu.

"Pozisyonları görmek istemiyorlar"

Adana Demirspor müsabakasında VAR hakeminin pozisyonları görmek istemediğine değinen Başkan Koç, "Milyonların önünde tekme tokat cereyan eden bir maç izledik. Acaba şubat ayında tekrar mı katliama uğrayacağız diye düşünmedik değil. Futbolcularımızın bazıları dayak yedi. Bir maçta hakemin, yardımcı hakemlerin ve VAR'ın bu kadar kritik pozisyonlarda yani maçın sonucunu etkileyecek pozisyon kabul edilemez. Hakem hatalarının yaşandığı başka maç var mı bilmiyorum. Ne hikmetse hepsi Fenerbahçe aleyhine gerçekleştirilmişti. Hakem performansıyla değerlendirilecekse maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bir evvelki haftanın hakem atamaları giden Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılmıştır. Yani 'Bizden sonrası tufandır' mantığıyla hiçbir atanmaması gereken biri en kritik maça atanmıştır. Sonuç ortadadır. Merkez Hakem Kurulu gitmiştir. Mert Hakan Yandaş'ın golü bize göre yüzde yüz gol. Velev ki ele çarpmış, hiçbirimiz göremiyoruz, bunu VAR görüyor. Aynı VAR hakemi gözünün önünde görmesi gereken pek çok pozisyonu göremiyor. Bu hakem performansıyla anlatılacak durum değil. Niyetle anlatılacak bir durum. Birçok otoriteye göre gol olan pozisyon, ele çarptı diye vermedi. Sen bunu görüyorsan diğerlerini neden görüyorsun. Görmüyorlar niye çünkü görmek istemiyorlar. Bu pozisyonda ne enteresan ki bir tane rakip itiraz etmiyor. N'diaye diye bir oyuncu var. Bu oyuncuya bu hakem olağanüstü tahammül gerektiği için atılması gereken maçı kartsız tamamladı" şeklinde konuştu.