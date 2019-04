Ali Koç: "Her konuda şeffaf davranıyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bildiğiniz üzere dün TFF tarafından tüm kulüplerin son bir yılda menajerlere yaptığı ödemeler kulüplerin beyanları esas alınarak açıklandı. Geçen sene beyan edilen ödemelere kıyasla bu sene beyan edilen tutarlarda ciddi oranda bir düşüş gözlemliyoruz. Geçen sene Süper Lig kulüpleri yaklaşık 11,5 milyon EURO tutarında menajer ödemesi beyan ederken bu sene beyan edilen ödemeler 5 milyon EURO tutarını bulmamaktadır. Kulüp bazında rakamlar incelendiğinde söz konusu dalgalanmanın gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Bununla beraber tüm Süper Lig kulüplerinin 2018/19 döneminde yaptıkları tüm menajer ödemelerinin %53'ünün sadece Fenerbahçe tarafından ödenmiş olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kulübümüz, yönetim prensiplerimize uygun şekilde tüm menajer ödemelerini kuruşu kuruşuna tüm şeffaflığıyla beyan etmiştir. Rakamlara bakıldığında Kulübümüz tarafından bu sene 2,6 milyon EUR tutarında menajer ödemesi beyan edilmiştir. Yapılan ödemelerin yaklaşık 1,8 milyon EUR tutarındaki % 70,3'lük kısmı yönetimi devraldığımızda kadroda bulunan futbolcuların menajerleri için yapılırken, yaklaşık 0,8 milyon EUR tutarındaki %29,7'lik kısmı yeni yönetimimiz tarafından alınan oyuncuların menajerlerine ilişkin ödemelerdir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki yeni yönetimimizle birlikte menajerlere ödenen bedeller temsil ettikleri futbolcu ücretlerinin yaklaşık %8'i seviyesinde gerçekleşirken geçmiş dönemlerdeki uygulamaların aksine hiçbir şekilde %10 oranını geçmemektedir. Bununla beraber yeni yönetim tarafından yapılan hiçbir kontratta menajer hak edişleri peşinen ödenmemekte olup menajerlerin temsil ettiği futbolcuların kontrat süresince yıllık taksitlere bölünerek ödenmektedir. Şeffaf davranırken bir yandan da kol kırılır yen içinde kalır dedik. 9-10 ay sonra geldiğimiz noktada kulübümüzün mali durumunun tam olarak kavranamadığını, hafife alındığını üzülerek görüyorum" dedi.

"Sponsorluk stratejimiz gelişiyor"

Gelir kaynaklarını daha fazla kullanacaklarını aktaran Koç, "Sponsorlarımıza ve stratejik ortaklarımıza önem veriyoruz. Bugünden yarına olmasa da sponsor ilişkilerimizi zaman içerisinde daha da geliştireceğiz. Yeri gelmişken bir Fenerbahçe taraftarı ve başkanı olarak Ülker Grubu'na ve Murat Ülker'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hem kulübümüze hem de Türk sporuna ciddi bir destek verdiler. Stat anlaşmamızın bedeli avans olarak alınıp ve ilk yıldan kullanılmış. Anlaşma ve yükümlülüklerimiz ise 5 sene daha devam ediyor. Biz 5 sene boyunca oradan bir gelir almayacağız. Fenerbahçe'de iki kesim var; Fenerbahçe için var olanlar ve Fenerbahçe ile var olanlar. Biz burada olalım olmayalım ama Fenerbahçe için var olanlar her zaman muvaffak olsunlar" şeklinde konuştu.

"Basketbol takımımızın 30 milyon Euro bütçesi var"

Basketbol takımının başarısına dikkat çeken Koç, "Dijital dünyadaki mevcudiyet çok önemli. Sosyal medya rakamları çok önemli. Basketbol takımımız dünyanın en çok takip edilen 10 takımından biri. 9'u da NBA'den. Şimdi Fenerbahçeliler basketbolda mutlu, alıştılar. 30 milyon Euro bizim basketbol takımımızın bütçesi var. Bunu kısabilir miyiz? Avrupa'ya çıkın pek çok takımın yıllık bütçesi. Gidin Balkanlar, Belçika, Hollanda'da bu rakamlarla futbol takımının yıllık bütçesi. Ama biz bundan geri adım atamayız. Bakın Fenerbahçemiz Şubat ve Mart aylarında 3 tane kupa aldı. 2 basketbol 1 voleybol. Kimler mücadele ediliyor bakın oraya. Fenerbahçe amatör branşlarda her zaman zirvede. Digital dünya demişken youtube kanalımız önemli. Takipçi sayısı 1 milyona ulaştığında markayı farklı bir lige çıkarıyor" açıklamasında bulundu.

"Tüzük tadilatı üzerinde çalışıyoruz"

Tüzük üzerinde çalıştıklarını aktaran Ali Koç, "Bizim aidatı öyle bir rakama çıkarmamız lazım ki personeli, elektiriği, suyu vb giderleri karşılayacak bir miktar olmalı. Bazı yapıları inceledik. 50 TL kabul edilebilir bir ücret değil. Öyle ya da böyle değişecek. Bir tüzük tadilatı üzerinde çalışıyoruz. Hiç acelemiz yok. Taslak çalışma devam ediyor. Üyelerimizin maksimum görüş sağlayabileceği bir zaman ve model olacak. Toplantılar yapacak, üyelerimizin görüşlerini alacağız, kulübe gelmek isteyenler gelip sorularını sorabilecekler. Üyelik ücreti insin, aidat çıksın gibi bu konuyla ilgili pek çok görüş var. Üyelik ücreti iner inmez, onu bilemiyoruz ama üyelik aidatı kesinlikle çıkmalı. Bu rakama hep birlikte karar vereceğiz" dedi.

"Bu yapı böyle gitmez"

TFF'de yapının değişmesi gerektiğini savunan Koç, "Kulüpler başkan adayı çıkartamıyorsa en azından süper ligi temsilen 5 hatta 6-7 yönetim kurulu adayının kulüpler tarafından ortak belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Değişecek inanıyorum. Konularında uzman yöneticiler, iletişimcisi, finansçısı görev alacak kişiler kifayetli olmalı. Bununla birlikte herkes formasını çıkarmalı ve adil şartları sağlamak isteyenler gelmeli. Size romantik gelebilir ama bu iş böyle gitmez. TFF'deki profesyoneller, hocalar ve kurul üyeleri bayrağa hizmet etmeli. Oraya gelen hocalar en kabiliyetli en fazla fayda alacağımız hocalar olmalı. Profesyoneller keza öyle. Hakemlerle federasyon iç içe olmamalı. Buraya gerçekten vakit ayıracak insanlar olmalı. Gerçekten katma değer sağlayan insanlar olmalı. Kimin sesi çok çıkarsa onun isteyeceği olacak ortamı olursa hiçbir zaman adil ortam sağlanamaz. Bugün futbolun yönetiliş şekli sosyal dünyada ve toplumda gerginlik yaratıyor ve şüphelere yol açıyor ise bu sıkıntılı durumdur. Futbolda adil rekabetin, huzurun sağlanmasının ve futbolun gelişmesinin ana sorumlusu TFF'dir. Bu kadar şüphe olacak eylemler ve hatalar sürdürülebilir değil. Biz Fenerbahçe olarak kendi başımıza tabii ki değiştiremeyiz. Ama bu yapı böyle gitmez" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşmasının şöyle tamamladı:

"Bizim için değerli olabilecek bazı fırsatlar var; bunlardan biri Ataşehir arazisi. Tam da bizim değil. Ülker ile bir ortaklığımız var. Belirli şartları var. Çarpıp böldüğüm zaman çok başarılı olduğu zaman kulübe bir şey katabiliyor. Ataşehir'de okul arazimiz var. Üçüncü imkan da Kenan Evren Lisesi. Bunlar kısa ve orta vadede bize imkan sağlayacak arazilerimizdir. Bir de Gebze'de bir arazimiz var ama imar durumuna baktığımız zaman şu an katkı sağlayacak bir durumda değil. Ama burası Türkiye, her an değerlenebilir. İlk üç saydığım araziden yararlanmaya çalışacağız."