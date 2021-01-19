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Ali Koç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Sertaç Komsuoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Ali Koç, Aktaş'a isminin yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması ve sarı-lacivertlilerin tarihini anlatan Asr-ı Fener kitabını hediye etti.

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