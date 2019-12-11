Ali Koç: “Sivasspor maçı bizim için dönüm noktası”

Bizim için dönüm noktası ama kazanacağımıza inanıyoruz” dedi. Başkan Koç, TFF'nin yeni talimatnamesi hakkında ise, “Türk futbolunun tüm yapısına hizmet edecek bir yapı olması lazım. Doğru yüklemeler yapılması gerek. Hepimiz aynı gemideyiz ve ciddi problemlerimiz var” derken, Bankalar Birliği anlaşması hakkında da, “Devletimizin iyi niyetle yaptığı girişiminin suistimal edilmesine üzüldük” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanı takip etti. İdman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, “Sivas'a gitmeyi her zaman severiz çünkü benim Anadolu'da Kadıköy dediğim yerlerden biri. Bu sefer daha zor olacak. Sivas çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar ama biz kazanacağımıza inanıyoruz. Bizim için önemli dönüm noktası. İyi top oynuyoruz. Rakamlar da söylüyor. İyi futbolumuzu sürekli hale getirmek istiyoruz. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Gerek kendi gerek hakem hataları nedeniyle olmamız gereken puandan 7-8 puan uzaktayız. Ama futbolda var bunlar. Üzerine koyarak devam edeceğiz” dedi.

“Günü değil, büyük resmi düşünmemiz lazım”

Koç, “Biz daha federasyona gitmedik. Bugün lisans kurulu ile bir toplantımız var. Olaya tam hakim değiliz. İşin özüne bakmak lazım. UEFA'nın yapmış olduğu FFP pek çok ülkede meyve verdi ama bizim ülkemizde vermedi. İş başa düştü yerel FFP yaptık. Bunun da doğru kurgulanması lazım. Bir gecede Türk futbolu bu noktaya gelmedi. Türk futbolunun tüm yapısına hizmet edecek yapı olması lazım. Yapısal çok sorun var. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz. En yaşlı lig biziz. Altyapıya yatırım yapamıyoruz. Bu konuların da geliştirilmesi lazım. Bugün TFF'nin uygulamaya çalıştığı yeni talimatname bu yapıların bir parçası. Doğru yüklemeler yapmamız lazım. Bunları toplantılarda göreceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz ve ciddi problemlerimiz var. Bir önceki federasyon talimatnameyi yapmaya çalıştı ama istenilen noktaya gelemedi. Bu talimatnamenin yapılmasında bazı kulüplerin emeği büyük. Bunlardan biri de Fenerbahçe. Bizim 2 yıldır profesyonellerimiz La Liga modellerini inceledi. Bunları aktardı. Önemli olan limitlerin doğru kullanması. Bizde üzücü nokta ilgili kişiler önce açıklama yapıyor sonra kervan yolda düzülüyor. Geçen sene de yaşadık bunu. Yeniden yapılanma ile ilgili Federasyon Başkanı ve banka CEO'su televizyonlarda anlattı ama iletişim doğru yapılmadığı için 31 Mart seçimlerine malzeme oldu. Devletimiz iyi niyetle ciddi soruna çare üretmek için ne yapabiliriz diye düşünüyordu. Ama işin boyutu nasıl işleyeceği, nasıl şartlarda olacağı kurgulanmadan anlatılınca sonuca varılmıyor. 31 Mart'tan önce söz verildi ama yapılmadı. Önce yapalım, anlaşalım, herkes imza atacak hale gelsin öyle açıklayalım. Bizim konuya nasıl baktığımızla ilgili konuşamayız. Saat 15.00'te bir sicil kurulu toplantımız var. Sonra konuşabiliriz. 19 Haziran'da açıklanmıştı ama sınırların belirlenmesi 2 Eylül'dü. 2 Eylül transfer harcamalarının bittiği dönem. Sonra yayıncı kuruluşun verdiği gelirler düştü. TL'den bakarsanız düşüş daha fazla. Ardından yeni vergiler geldi. Bu talimatnamenin önümüzdeki yıllarda da kullanılması lazım. Günü değil, büyük resmi düşünmemiz lazım. Şu aşamada Fenerbahçe özelinde bir şey söyleyemem” diye konuştu.

Koç, 'Fenerbahçe'yi bekleyen transfer yasağı tehlikesi var mı' sorusuna ise, “Şu an toplantımızı yapmadık” yanıtını verdi.

“Devletimizin iyi niyeti suistimal edildi”

Koç, Bankalar Birliği anlaşması hakkında ise, “Yayıncı kuruluşun programında ‘İmzalayamadık' dedim. Bir elbiseyi 5 yaşındaki çocuğa, 20 yaşındaki birine veya 50 yaşındaki göbekli bir adama giydiremiyorsunuz. Devletimizi de anlıyorum, herkese eşit yaklaşmak istiyor. Ama bize sunulan şartla bizim sıkıntımızı adreslemiyor. Diğer imzalayan kulüplerin de ne kadar istediğinden emin değilim. Devletimizin iyi niyetle yaptığı müdahale ne yazık ki siyasi malzemeye çekildi. Futbol bir sektör. Ben bir bankanın yönetim kurulu başkanıyım. Yapılandırma gayet normal. Yapılandırma nedir, mevcudu yeniden yapılandırma, gemiyi yüzdürülebilir hale getirmektir. İşleri çevirmek önemlidir. Müşterinin ayakta durması bankaların çıkarınadır. Futbol da bir sektör. Bir fark yok. Çiftçinin parasını topçuya veriyorlar çok yakışıksız bir yakıştırma. Bu sektörün ayağa kalkması lazım. Evet hatalar yapıldı, yanlış yönetildi ama bu yönetici ve kulüplerin sorunudur. Bu sorun çözülmezse bankaların da sorunu olacaktır. Devletimizin iyi niyetle yaptığı girişimin suistimal edilmesine üzüldük” şeklinde konuştu.