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Ali Koç, taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, statta bulunan Fenerium’da taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, statta bulunan Fenerium'da taraftarlarla bir araya geldi.


Fenerbahçe'de yeni sezon formalarının satışa çıkmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri statta bulunan Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya geldi. Maraton Alt Fenerium mağazasında taraftarlarla buluşan Başkan Koç, sarı-lacivertli taraftarlara yeni sezon formalarına ilgiden dolayı teşekkür etti.

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