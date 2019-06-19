İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko’nun Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti.


Ali Koç, final serisinde takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi locasından takip ederek, takımını destekledi.



Semih Özsoy da tribünde


Dün yaptığı açıklamanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da bu müsabakayı locadan takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.