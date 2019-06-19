Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti.

Ali Koç, final serisinde takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi locasından takip ederek, takımını destekledi.

Semih Özsoy da tribünde

Dün yaptığı açıklamanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da bu müsabakayı locadan takip etti.