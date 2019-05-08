Ali Koç'tan İlker Ayrık'a teşekkür hediyesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncu İlker Ayrık'a ‘Fener Ol' kampanyasına yaptığı katkıdan dolayı Obradovic imzalı Fenerbahçe Beko forması hediye etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sinema oyuncusu İlker Ayrık'a teşekkür etti. Başkan Koç, başlattıkları ‘Fener Ol' kampanyasına yaptığı destekten dolayı televizyon programcısı ve sinema oyuncusu İlker Ayrık'a teşekkür ederek, Obradovic imzalı Fenerbahçe Beko forması takdim etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta mücadelesinin devre arasında yapılan ödül törenine Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ve genç kaleci Berke Özer de katıldı.

Öte yandan Başkan Ali Koç ve futbolcular Sadık Çitfpınar ile Berke Özer, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta mücadelesini tribünden takip etti.