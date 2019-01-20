İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ali Koç'tan Mustafa Bozbağ'a geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’tan Giresunspor Eski Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'tan Giresunspor Eski Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ'a geçmiş olsun ziyareti.


Antalya'da futbol oynarken aşil tendonu kopan Giresunspor'un Eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Sevenleri Bozbağ'ı tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmazken, Bozbağ'ı ziyaret edenler arasında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç da vardı.


Koç, hastanede ziyaret ettiği Bozbağ'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bozbağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.