Ali Kurt: “Siber güvenlik ürünlerinin yerli ve millilerini üretiyoruz”

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, “Ülkemizin yurtdışına bağımlı olduğu siber güvenlik ürünlerinin yerli ve milli olanlarını üreterek, yurtdışına bağımlılığı azaltıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Geleceğin savaşlarının, konvansiyonel silahlarla değil siber silahlarla gerçekleştirileceğini unutmamalıyız” sözleriyle bu süreçte herkes gibi akademisyenlerin de desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Teknolojik altyapısı gün geçtikçe karmaşık olarak büyüyen kurum ve kuruluşlara siber güvenlik uzmanı yetiştiren İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya yerleşkesinde bulunan ‘SODER Bilgi Teknolojileri Merkezi'nde öğrencilere 10 gün süren özel bir eğitim veriyor. Eğitimlerinin ardından sertifikalarını alan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevlerine başlıyorlar.

“Siber güvenlik ürünlerinin yerli ve millileri üretiliyor”

SODER Bilgi Teknolojileri Merkezi'nin, üniversite ve özel sektör iş birliğinde ülkemizdeki en güzel örneklerden biri olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, “Bu merkezde SODER uzman personeli, İAÜ akademisyenleri ve üniversite öğrencileri ‘Siber Güvenlik ve Siber Olaylarla Mücadele Eğitimi' alıyorlar. AR-GE çalışmaları ve insan kaynağı yetiştirme faaliyetlerinde bulunarak, ülkemizin tamamen yurtdışına bağımlı olduğu siber güvenlik ürünlerinin yerli ve milli olanlarını üretip, yurtdışına bağımlılığı azaltıyoruz. Çeşitli kamu kuruluşlarının, bakanlıkların, bankaların ve firmaların siber güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

SODER Bilgi Teknolojileri Merkezi'nin teknik altyapı ve kapasite bakımından Türkiye'de en gelişmiş siber güvenlik merkezi olduğunun altını çizen Dr. Kurt, “Gizlilik ilkelerimiz gereği isim veremiyoruz. Kurumumuz Türkiye'nin en önemli kurumlarına hizmet veren bir merkezdir. Yerli üretimi arttırmak, siber güvenlik alanında kariyer yapmak ve bilgi teknolojileri alanında çalışmalarını siber güvenlik perspektifi ile sürdürmek isteyenler eğitim sonunda Rektörlük ve TSE Onaylı “Beyaz Şapkalı Hacker” sertifikalarını alarak çeşitli kurumlarda istihdam edilecektir” ifadelerinde bulundu.

“Kurslarımızı iş garantili kurslar olarak organize ediyoruz”

Öğrencilere 10 günlük eğitim verdiklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, “Merkezimizde öğrencilerimize ‘Siber Güvenlik ve Siber Olaylarla Mücadele Eğitimi' eğitimi veriliyor. İş garantili organize ettiğimiz kurslarda, 10 günlük eğitimin sonunda başarılı olan öğrencileri çeşitli kurumlarda istihdam ediyoruz. Ön koşul olarak da herhangi bir uzmanlık, yaş şartı da aramıyoruz. İsteyen herkes bize başvurarak ve buradaki eğitimleri alıp siber güvenlik uzmanı olabilir” diye konuştu.