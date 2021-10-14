Ali Muhammed, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Ali Muhammed, sarı-lacivertlilerde A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Alt yapı Elçisi olarak görev yapacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın efsane isimleri arasında yer alan Ali Muhammed, başarılarla dolu sporculuk kariyerinin ardından, erkek basketbol organizasyonunun idari kadrosunda yer alarak Fenerbahçe basketboluna hizmet etmeye devam edecek. Muhammed, sarı-lacivertlilerde 'Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi' olarak görev yapacak.