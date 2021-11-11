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Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu Utku Güler, Türkiye Şampiyonu oldu

Ankara’da yapılan yıldızlar Bölgesel Kros Ligi niteliğindeki müsabakada Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu Kars bölgesi adına yarışan Utku Güler, Türkiye Şampiyonu oldu.

Ankara'da yapılan yıldızlar Bölgesel Kros Ligi niteliğindeki müsabakada Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu Kars bölgesi adına yarışan Utku Güler, Türkiye Şampiyonu oldu.


Ankara'da yapılan Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi'nde Kars adına yarışan Utku Güler Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca geçen ay Adana'da Türkiye kros şampiyonasına katılan Ali Öztürk Spor Kulübü sporcuları Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanlı Aralık ayında İrlanda'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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