Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova - Salzburg maçında düdük çaldı

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Lokomotiv Moskova ile Salzburg arasındaki karşılaşmayı yönetti. Mücadeleyi Salzburg 3-1'lik skorla kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Rusya'da oynanan Lokomotiv Moskova - Salzburg karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yaptı. Ali Palabıyık maçta iki takıma da 3'er sarı kart çıkardı.

Mücadeleyi 28 ve 41. dakikalarda Mergim Berisha ve 81. dakikada da Karim Adeyemi'nin golleri ile Salzburg 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 79. dakikada penaltıdan Anton Miranchuk kaydetti.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Salzburg puanını 4'e çıkarırken, Moskova ise 3 puanda kaldı.