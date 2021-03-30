Ali Rıza Lüle, “Bilimsel vizyon gücümüze güç katıyor”

Genel Müdür Ali Rıza Lüle, “Pandemi, teknolojinin eğitimdeki önemini vurgularken bilimsel yönelim de güçlendi. Bu anlamda bilimsel vizyon gücümüze güç katıyor” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, proje modelli eğitim anlayışını akademisyenler ile zenginleştirerek, online organizasyon ve toplantılarına devam ediyor. Yapılan organizasyonlar çerçevesinde İTÜ'nün desteği ile öğrencilere TÜBİTAK projelerinde yol gösterildi; kuraklık ve iklim değişikliği bilgileri sunuldu. “Mars'ın sırrı Salda gölünde mi saklı” sorusuna yanıt arandı. Pi sayısının matematikte ve hayatımızdaki yeri tartışıldı. Aynı zamanda enerji seminerleri yapılarak, eğitimde bilimin yeri konuşuldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle konuyla alakalı olarak, “Bu salgın süreci, bütün dünyayı, bütün sektörleri sarstı. Geleceğimizi kuracak çocuklarımız, bu sarsıntıdan uzak eğitim almalıydı. Yüz yüze planlanan her içerik, öğrencilerimize online olarak da iletildi. Sadece sosyal zenginlik ile sınırlı kalmayan bir içerik oluşturduk. 250. yaşı için geri sayıma devam eden İstanbul Teknik Üniversitesi, bu konuda bize büyük destek sağlıyor. Akademisyen buluşmaları başlığı altında, alanında dünyaca ünlü isimler, ilkokuldan liseye, tüm seviyelerde öğrencilerimize, velilere, eğitim kadromuza kılavuz oldular. Sürdürülebilir gelecek bilincini geleneklerimizle buluşturduğumuz online buluşmalar devam edecek” dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözleri ise tüm çabanın hedefini özetleyecek şekilde oldu; “Geleceğimizi bilimsel vizyonla yetişmiş nesiller kuracaktır.”

“Akademisyen Buluşmaları” çerçevesinde organizasyona katılım sağlayan ve öğrencilerle online olarak bir araya gelen bilim insanlarının bir bölümü şu şekilde;

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Jeobiolog Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Şeker, Enerji Enstitüsü ve Fizik Müh. Bölümü, ITAP Direktörü Prof. Dr. Tuğrul Hakioğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman.