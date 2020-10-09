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Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Galatasaray’ın 115.

Galatasaray'ın 115. kuruluş yıl dönemi sebebiyle kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında Başkan Mustafa Cengiz'in katıldığı törenle anıldı.


Galatasaray'ın 115. yıl kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kulübün kurucusu Ali Sami Yen, kabri başında anıldı. Törene katılan Başkan Mustafa Cengiz, "Ali Sami Yen'e şükranlarımızı iletmek için buradayız. Ali Sami Yen sadece bir kurucu başkan değil aynı zamanda dünyada örneği bulunmayan bir camianın harcını atan bir insan. Bunu bir lisenin dersi başlamadan bir sırada otururken yaptı. Bu büyük bir örnek. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Ana hedefi yabancıları yenmek adına kurulan bu kulüp dev bir ateş oldu. Böyle bir kurucu başkanımız olduğu için gururluyuz. Ruhu bir kez daha şad olsun" dedi.


Başkan Cengiz, daha sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulunan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Süleyman Seba'nın da kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı. Seba'yı tanıma fırsatına eriştiği için mutlu olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Ben Süleyman Seba'yı tanıma fırsatına eriştim. Çok dürüst bir insandı Hem kendine hem rakibine saygı duyan bir insandı. Onu sevenleri selam ediyorum ve kendisine rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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